桃園熱氣球嘉年華塞車爆滿有解 明起入園車輛總量管制

桃園石門水庫熱氣球嘉年華恢復舉辦熱烈，假日人車爆滿造成塞車和民怨，市府觀旅局今天開會檢討表示，明天起入園車輛總量管制，停車最高容留八成，增設引導指示牌疏導及加派人力協助繳費改善塞車。

桃園熱氣球嘉年華在石門水庫南苑生態園區登場，開幕前兩天逢周休假日，大量遊客人車湧入，觀旅局統計，18及19日湧入石門水庫車輛超過2萬輛，遊客人數總共8萬人次，車潮過大，造成園區內塞車。

桃園熱氣球嘉年華剩下最後6天，市府觀旅局為改善塞車民怨，重新檢討假日交通計畫和提出改善措施，該局依前2天車流分析，發現人車一下子湧入石門水庫熱氣球嘉年華，園區最多容留1500車輛，單一時間車輛卻高達3600車輛，突然增加一倍，造成塞車。

觀旅局表示，明天起石門水庫園區採取園區車輛總量管制，入園車輛達停車場總容量八成滿時，立即引導至溪州服務區停車場，可免費提供560個停車位，鼓勵搭乘免費接駁車到坪林收費站入園，並增設引導指示牌、加派人力引導車輛停車。