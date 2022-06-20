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竹縣新埔路樹倒塌交通一度中斷 警民合力助通行

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣新埔鎮文德路2段210巷前1棵路樹今天下午從約3層樓高的邊坡倒塌，造成此路段交通一度中斷。警員鍾閎宇與民眾路過，主動協助幫忙排除，清出道路助恢復通行。

新竹縣橫山警分局芎林分駐所警員鍾閎宇向中央社記者表示，他因外出洽公，在返回芎林途中，行經新埔鎮文德路2段210巷前，看到前方道路橫躺1棵路樹，文德路雙向車道交通因此中斷。

鍾閎宇說，他把警車停好在路邊後，立刻通報此路段轄區的新埔警分局寶石派出所及新埔鎮公所相關狀況，隨即準備進行現場交整。

鍾閎宇指出，他在現場協助排除部分樹枝幹，避免後續有轎車通行路過時，造成輪胎刺破意外；有路過民眾還拿出鋸子等工具，現場幫忙剪樹枝，共同清理現場，讓道路恢復通行。

有關路樹倒塌原因，新竹縣新埔警分局表示，不排除是因日前連續降雨，導致土壤鬆軟，將再後續釐清。

新竹 路樹 車道

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