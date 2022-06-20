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COVID-19染疫康復者 桃園9家醫院提供身心照護服務
桃園今天新增3097例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥在防疫會議後表示，確診者康復後可能會有持續一段時間比如說呼吸道、皮膚或神經認知等功能的各種症狀，因此與健保署啟動新冠肺炎染疫康復者整合醫療計畫。
王文彥表示，今天是周一照例案例會減少一點，今天較昨天4093例下降24%，整體分佈在年紀小少於18歲稍微多一點，有21%，年紀大的65歲以上較少，有8.94%。
醫療採檢站目前量數在減少中，昨天看診318人，PCR採檢465人。從本周開始會調整服務的站數還有時段，每天會開放兩站到三站，南北都有一站。周三、五開設2站，周一、二、四、六、日開設3站。不方便的地方可以跟醫療院所來遠距醫療、看診及確診。
王文彥指出，長新冠的整合性門診開辦情形，確診者康復後可能會有持續一段時間比如說呼吸道、皮膚或神經認知等功能的各種症狀，因此與健保署啟動新冠肺炎染疫康復者整合醫療計畫。
桃園市目前有9個醫院，包括桃園市聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、龍潭敏盛醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、華揚醫院等9家醫院參與該整合性門診服務計畫。
自解隔日六個月內，如果還有一些症狀，經過整合門診的主責醫師專業判斷後，就可以進入整合醫療的需求。目前只有第一次要繳交掛號費及部分負擔。這九個醫院開辦的門診時間，從一次到多次，會放在衛生局的網站或者健保署網頁可以查詢。
王文彥說，對於65歲以上長者第二次追加劑的接種計劃，上周三、五、六施打成績相當不壞，可以打的七萬兩千人，已經打了三萬八千多人。這禮拜一樣是周三、五、六，是開辦施打BNT跟高端兩種疫苗，一樣有26處的社區接種站。
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