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聖稜線救命加壓艙被當垃圾桶 雪霸處籲山友自律

中央社／ 苗栗縣20日電

台灣野外地區緊急救護協會推行加壓艙計畫，在多處高山山屋放置加壓艙，6年來成功救援60人，最近發現聖稜線素密達山屋加壓艙儲存桶遭塞廚餘垃圾；雪霸國家公園管理處呼籲山友自律。

台灣野外地區緊急救護協會理事長、加壓艙計畫主持人王士豪透過臉書發文表示，協會近日帶隊前往聖稜線，檢查養護沿途各山屋的加壓艙，發現素密達山屋加壓艙慘遭破壞，遭人將腐敗的食物及垃圾塞進儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及零件嚴重污染，表層甚至出現黴斑。

王士豪指出，素密達山屋位於雪霸國家公園聖稜線最深遠的山屋，前後都是斷崖，如有登山民眾出現嚴重高山症，萬一天氣不好，唯一救命機會就是使用加壓艙撐著，減緩症狀，等待救命時機。

王士豪表示，協會自2016年起籌募經費，提供100個加壓艙放置在台灣高山山屋、搜救隊與教育訓練場地使用，1個加壓艙搭配周邊設備，總重約20餘公斤，都是由協會志工努力揹運上山，目前已成功救到超過60位生命垂危、嚴重高山症的登山民眾。

他說，過去加壓艙被棄置垃圾的情況多發生於大眾化登山路線，或許是新手登山客的無心之過，但這次聖稜線並非簡單路線，能去攀爬的登山者都是經驗豐富的老手，加壓艙遭破壞令他感觸特別深「簡直駭人聽聞」；所幸經協會人員緊急清潔擦拭、乾燥復原、測試，確認加壓艙功能正常。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山今天接受媒體聯訪表示，近年山域事故中，「高山症」發生率偏高，壓艙為民間救援組織自發性設置，是重要的救命設備，呼籲山友提高自律，彼此規勸不要有不當行為，如有發現損壞，儘速告知各山域主管機關。

雪管處指出，聖稜線是5級以上的困難路線，搜救不易，此次加壓艙設備遭任意塞放廚餘垃圾已損及即時提供救援功能，實不可取。如發現蓄意破壞者，除國家公園法第13條及雪霸國家公園區域內禁止事項第14點裁罰新台幣3000元外，目前正在修正國家公園法草案，對惡意破壞公用設備的行為將提高罰則以加強嚇阻效果，希望國人發揮自律和公德心，共同維護國家公園珍貴資源。

國家公園 高山症 山友

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