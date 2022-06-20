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竹市「好孕專車」來了 將補助產檢車資6000元
為提供新竹市孕婦貼心照顧服務，市府今指出，6月27日將推出桃竹苗地區首辦「好孕專車服務」，提供產檢交通費補助6000元，並加碼臨托券、免費育兒指導及友善嬰幼用品店家購物好禮，盼透過建構友善便利的交通運輸服務，讓孕婦安心，守護孩童健康。
副市長沈慧虹今出席記者會，除和開著「小小專車」的孩童互動合影，也開箱「好孕車券」，讓孕婦安心搭車。她說，好孕專車結合大都會車隊、台灣大車隊、紅帥衛星車隊、第一中華車隊等4大車隊，共1477台車提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費補助。
社會處表示，「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住竹市的孕婦，及與竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留的新住民孕婦，且最近一年綜合所得稅率未達20%者。準媽媽們取得孕婦手冊後，27日起可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6000元車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8000元。
社會處表示，好孕專車乘車券每冊有各20張200元、100元車資抵用券，孕婦於乘車後替代現金支付車資，每一趟次不限單張使用亦不找零。孕婦搭乘合作車隊往返新竹縣市產檢醫療院所，其中起訖端須為醫療院所及新竹縣市轄內。
社會處指出，符合資格的孕婦或家屬可持孕婦健康手冊、孕婦及配偶身分證正反面影本、新式戶口名簿或近3個月戶籍謄本、經稅捐稽徵機關核定申請人、配偶及認列綜合所得稅扶養親屬「最近一年綜合所得稅核定通知書」，設籍前新住民另檢附居留證影本或護照影本，前往戶籍所在地區公所提出申請。
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