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竹縣YouBike於27日啟用 大新竹收費一致

中央社／ 新竹縣20日電

新竹縣政府今天表示，YouBike 2.0將在27日啟用竹北市35站，預計8月底再啟用15站，考量大新竹生活圈，收費將與竹市、竹科管理局一致。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥向中央社記者表示，縣府團隊推動公共自行車建置計畫，與微笑單車公司簽約，引進的2.0系統，站點採無電、輕樁設計，減輕站點易受地點限制等缺點。

游志祥指出，以大眾運輸場站、學校、住宅區、商業區及機關等人口熱區作為設站原則，並選縣政府前廣場設置第一站的車柱。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，目前竹北市首波站點預計啟用35站，提供270輛車，包含竹北高中、六家高中、博愛國中、東興國中等學校，及台鐵竹北車站、新竹高鐵、台鐵六家站等交通運輸節點，還有住宅區公園、綠地及政府機關。

楊文科說，騎乘費率部分，新竹縣、新竹市政府、竹科管理局，以大新竹共同生活圈概念，取得共識，採一致的收費費率，騎乘4小時內，每30分鐘新台幣10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。

交旅處表示，預計在預計8月底前，再啟用15站，完成竹北市總數50站點、400輛車目標，另外，竹東、新豐、湖口明年啟動會勘建置，預計50站、350輛車。

新竹 北市 楊文科

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