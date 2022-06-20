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竹北市Youbike下周啟用 收費比照新竹市30分鐘10元
新竹縣公共自行車Youbike2.0終於將啟用，首批位於竹北市的35個站點，27日起開放租借，考量大新竹共同生活圈，縣府已經與新竹市府與竹科管理局達成共識，費率比照新竹民眾習慣，前4小時每30分鐘只要10元，更擬推優惠鼓勵騎乘。
縣長楊文科表示，新竹縣府和新竹市府、竹科管理局秉持大新竹共同生活圈概念，三方取得共識，採一致的收費費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。
除了民眾關心的騎乘費率，站點設置也是許多竹北居民近期熱議焦點，縣長楊文科指出，Youbike是新竹縣民期待已久的公共建設，因此縣府去年開始辦理新竹縣公共自行車規畫座談會，蒐集民意，與地方聯繫溝通，選擇最好的站點，以提供民眾最好的服務。
縣府交旅處長游志祥說明，自從開始會勘設站以來，民眾針對設站點位給予縣府多方的建議，為此縣府也因應需求於網站設立民眾專區，蒐集民眾設站建議，建議專區將開放至6月底，後續站點將與竹北市公所確認擴充計畫。
目前竹北市首波站點預計啟用35站、270輛車，包含竹北高中、六家高中、博愛國中、東興國中等學校，及台鐵竹北車站、新竹高鐵、台鐵六家站等交通運輸節點等，預計8月底前再啟用15站、達400輛車；竹東、新豐、湖口明年也將啟動會勘建置，預計3鄉鎮共設50站、350輛車。
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