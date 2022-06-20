免預約、隨到隨打　竹市長者第四劑疫苗專案開跑

新竹市長者第四劑疫苗專案今啟動，開設中正市場、慈濟靜思堂、體育館三大疫苗站，中午截止已有3429人接種。副市長沈慧虹今到體育館疫苗站關心施打狀況，並鼓勵打完三劑滿5個月以上長者踴躍接種第四劑。

沈慧虹表示，設籍竹市65歲及55歲以上原住民，符合第四劑施打資格者共計約2萬5000人，市府規畫三大疫苗施打站，並積極編列造冊並逐戶發放通知單，鼓勵打完3劑滿5個月的長者踴躍接種，三大疫苗施打站每日最多共可施打3300人。

此外，市府也提供三大貼心接送服務，第一、路途遙遠的長者可撥打55688預約疫苗計程車；第二、行動不便的長者可撥打03-5624119預約復康巴士；第三、長期臥病在床的長者可致電03-5280227申請到宅施打服務，各疫苗施打站皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用。

78歲林姓婦人說，因平時會到市場買菜、接觸人群，出門總有顧慮，前幾劑打莫德納雖稍微有些不適，但還是想盡早打完，出門也比較安心；79歲游姓男子說，自己前三劑都打莫德納，身體沒副作用，收到通知單告知可打第四劑，心想選一樣品牌比較放心。

衛生局吳欣席局長提醒，若已接種完四劑的民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗（https://reurl.cc/QLD6ko )。