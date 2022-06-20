看不見的傷更痛 苗栗縣目睹家暴兒少關懷幫一把

「 我如果消失不見，爸爸媽媽就不會吵架了嗎？」一名男童因從小目睹家暴，因而心生陰影，拔頭髮轉移注意力，苗栗縣啟動關懷服務，輔導男童不再自責，走向內心復原的道路。

目睹家暴兒少在高衝突家庭容易被忽略，有著看不見的傷，短期影響可能出現負面情緒反應、退化性行為，及生理失調等反應，長期影響則會情緒困擾、自我價值感低落、偏差行為，及負向角色學習等，苗栗縣政府社會處統計今年至今約有300名目睹家庭暴力兒童及少年。

縣府連結勵韾基金會苗栗分事務所與教育單位等資源網絡提供關懷服務，其中約100人開案，透過社工穩定陪伴，設計的團體輔導活動，及與家長共同參與的親子活動，讓目睹兒少說出自己的感受，紓緩壓抑、不安等情緒，找到自我放鬆的方法，甚或發展出更為正向的自我概念。

案例有一名男童長期目睹家庭暴力，就認為「 我如果消失不見，爸爸媽媽就不會吵架了嗎」？他一緊張害怕就會不自覺猛拔頭髮，以致額頭上方頭髮禿了一片，社工人員研判男童因心理創傷，引發自我防衛機制，猛拔頭髮來轉移注意力。

社工經過近一年的輔導，透過繪畫、遊戲等治療，建立關係並打開心房，男童了解父母親吵架罪不在他，不用自責或有罪惡感，亂拔頭髮的行為逐漸改善，頭髮也重新長回去了。

勵馨苗栗分事務指出，每個人都可能有童年逆境，只是程度的多寡，兒時經歷的負面經驗，也許會留下不同的感覺與身體記憶，當環境可以創造提供更多資源，讓他們有能力與過去的逆境抗衡，甚至超越創傷經驗，長成自己喜歡的樣子。

目睹家暴兒少可以提供諮詢及協助管道，包括關懷e起來線上通報，緊急救援保護「110」、「119」，保護諮詢專線「113」，家庭暴力及性侵害防治中心037-360995。