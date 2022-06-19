台鐵南竹北站擬設站中醫大旁 規畫與新竹輕軌藍線共構

大新竹輕軌藍線可行性評估預計2024年11月完成，新竹縣府考量大眾運輸路網轉乘，擬協商台鐵在中醫大新竹附醫旁設置南竹北站，未來民眾不僅可搭車前往就醫，更可轉乘輕軌直接前往縣政府、體育場及遠百竹北等，完善竹北交通網。

縣府交旅處長游志祥表示，台鐵南竹北站擬設於博愛南路、公29公園腹地，同時輕軌藍線也將經由此路段，並可望實現車站共構方便民眾轉乘，目前將待大新竹輕軌路網規畫出爐後，縣府即會向台鐵局正式提出設站計畫，預期將帶動新一波竹北發展。

中醫大新竹附醫有望成為南竹北設站最大受惠贏家，院長陳自諒對於南竹北站設站樂觀其成，他表示，中醫大秉持為新竹居民救急、救命及處理急重症的使命，設站後服務量能就能擴及其他縣市，方便全國民眾前來就醫，除感謝縣府規畫，更盼台鐵與輕軌共構能早日完成。

縣議員吳旭智認為，除了台鐵南竹北站的設置，縣府也應考量竹北民眾需求，先行推動公車路線，培養民眾搭乘大眾運輸習慣；交旅處指出，雖實際設站仍須至少3到4年時間，不過已規畫利用先導公車培養運量，其中今年下半年即將上路的市區公車快捷9號，就會設站停靠於未來的台鐵南竹北站位置，串連高鐵新竹站及台鐵新竹站。

縣府表示，輕軌藍線計畫正緊鑼密鼓規畫中，路線除了串連高鐵新竹站及台鐵新竹站，路線也將途經竹北最重要的市區幹道光明六路，沿線可服務新竹特教學校、縣立體育場、縣政府等設施，並預計於中醫大及亞太美國學校間興建跨頭前溪橋，通往新竹市區。