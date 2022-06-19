快訊

基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演

獨／資深男偶像確診4天未進食 曝喝水像「吞刀片」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵南竹北站擬設站中醫大旁 規畫與新竹輕軌藍線共構

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台鐵南竹北站擬設站於博愛南路上，並與新竹輕軌藍線互相轉乘。記者巫鴻瑋／攝影
台鐵南竹北站擬設站於博愛南路上，並與新竹輕軌藍線互相轉乘。記者巫鴻瑋／攝影

新竹輕軌藍線可行性評估預計2024年11月完成，新竹縣府考量大眾運輸路網轉乘，擬協商台鐵在中醫大新竹附醫旁設置南竹北站，未來民眾不僅可搭車前往就醫，更可轉乘輕軌直接前往縣政府、體育場及遠百竹北等，完善竹北交通網。

縣府交旅處長游志祥表示，台鐵南竹北站擬設於博愛南路、公29公園腹地，同時輕軌藍線也將經由此路段，並可望實現車站共構方便民眾轉乘，目前將待大新竹輕軌路網規畫出爐後，縣府即會向台鐵局正式提出設站計畫，預期將帶動新一波竹北發展。

中醫大新竹附醫有望成為南竹北設站最大受惠贏家，院長陳自諒對於南竹北站設站樂觀其成，他表示，中醫大秉持為新竹居民救急、救命及處理急重症的使命，設站後服務量能就能擴及其他縣市，方便全國民眾前來就醫，除感謝縣府規畫，更盼台鐵與輕軌共構能早日完成。

縣議員吳旭智認為，除了台鐵南竹北站的設置，縣府也應考量竹北民眾需求，先行推動公車路線，培養民眾搭乘大眾運輸習慣；交旅處指出，雖實際設站仍須至少3到4年時間，不過已規畫利用先導公車培養運量，其中今年下半年即將上路的市區公車快捷9號，就會設站停靠於未來的台鐵南竹北站位置，串連高鐵新竹站及台鐵新竹站。

縣府表示，輕軌藍線計畫正緊鑼密鼓規畫中，路線除了串連高鐵新竹站及台鐵新竹站，路線也將途經竹北最重要的市區幹道光明六路，沿線可服務新竹特教學校、縣立體育場、縣政府等設施，並預計於中醫大及亞太美國學校間興建跨頭前溪橋，通往新竹市區。

新竹 台鐵 輕軌

相關新聞

台鐵南竹北站擬設站中醫大旁 規畫與新竹輕軌藍線共構

大新竹輕軌藍線可行性評估預計2024年11月完成，新竹縣府考量大眾運輸路網轉乘，擬協商台鐵在中醫大新竹附醫旁設置南竹北站...

竹市居家照護關懷中心服務逾5萬人 沈慧虹訪視打氣

新竹市居家照護關懷中心整合防疫、篩檢、通訊診療、疫苗、生活關懷等5大諮詢專線，24小時不打烊，副市長沈慧虹今訪視關懷中心...

文資審議通過 87歲新竹市警察局登錄歷史建築

87歲新竹市警察局前身為「新竹警察署廳舍」，外觀與專賣局新竹支局相似，圓弧立面搭配長形方窗、窗台飾帶，兩側延伸對稱，凸顯...

影／桃園設兒童疫苗快打站 提供莫德納第二劑接種

桃園市今天在桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、龜山區自強國小、楊梅區楊心國小五所學校設置兒童疫苗快打站，提...

從小愛塗鴉 新竹男科技業工作30多年開畫展

新竹男子葉建宏（查理葉）從小喜歡塗鴉，雖在科技業工作30多年，卻利用下班時間把書桌當畫桌，養成習慣每天花幾小時練習創作塗...

「新竹生活」雙月刊推出 介紹竹市夏天消暑景點

新竹市《新竹生活》雙月刊6月號即日起推出，本期封面主題「清涼一夏：探索城市秘境」，介紹在炎炎夏日之下，新竹市民出遊、玩水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。