大壢老仙爺廟前廣場啟用 設鐵馬驛站盼帶動觀光

位於寶二水庫大壩下的大壢老仙爺廟是許多自行車愛好者前來環水庫騎車的必經景點，新竹縣府為營造自行車友善旅遊空間，將廟前廣場作整體改善，還設鐵馬驛站供自行車族休息、簡易維修，今天上午正式啟用並舉辦綠竹筍節，盼能成為寶山觀光新亮點。

縣府交旅處長游志祥指出，大壢老仙爺廟過去就是許多自行車友會停留休憩的中繼站，不過未有完善休憩設施，縣府為了增加寶山鄉觀光新景點並擴大服務車友，因此向向交通部觀光局爭取地方旅遊環境營造計畫，將廟前周邊廣場進行整體改善。

改善後的廟前廣場，除了鋪上混擬土刷紋鋪面營造出水之廣場意象，還增設停車空間及鐵馬驛站，可以提供自行車友休憩，同時還能進行簡易維修，也設置停車場供大小客車停放，讓遊客到寶二水庫遊玩不是只能上大壩賞湖景，還有新的去處。

今天寶山鄉公所也在廟前廣場舉辦綠竹筍節，鄉公所指出，未來此處不僅能作為自行車休息站，公所也將會使用廣場開闊的空間，舉辦健走、路跑、農特產品展銷等活動，希望帶動寶山更大一波觀光旅遊、產業發展。

交旅處表示，希望將大壢老仙爺廟打造為新景點，整合寶山在地特色，如雙胞胎井、柑橘果園、農場、橄欖合作社，促進當地觀光與文化產業發展，盼成為旅客前來寶山的首選名單之一。