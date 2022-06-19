竹市居家照護關懷中心服務逾5萬人 沈慧虹訪視打氣

新竹市居家照護關懷中心整合防疫、篩檢、通訊診療、疫苗、生活關懷等5大諮詢專線，24小時不打烊，副市長沈慧虹今訪視關懷中心為同仁打氣，她說，居家照護關懷中心成立近2個月，至今已服務超過5萬名民眾，感謝同仁辛苦奉獻。

沈慧虹說，竹市今年累計逾5萬人確診，平均每日近1000人確診，市府成立居家照護關懷中心，給予全方位防疫、社篩及疫苗施打資訊，最重要的是衛生知識，由專業人員給予民眾統一資訊。

「生病不分日夜，服務也不分日夜！」沈慧虹說，對抗疫情的戰役走了兩年多，感謝關懷中心同仁用溫柔力量守護市民健康，安撫民眾不安情緒，希望這場戰役盡快平安落幕，也感謝新竹市醫師公會大力協助，攜手市府，合力把服務做到最好。

衛生局說，近來最常接獲民眾詢問3大問題，包含「我快篩陽性可以去哪裡確診？」、「入境檢疫3+4，4天自主防疫期間可以住家裡嗎？」、「5至11歲兒童疫苗去哪裡打？」等。

衛生局指出，快篩陽性民眾，市府與轄內診所基層診所共同合作，以視訊診療方式協助民眾上傳確診通報並給藥( https://reurl.cc/KbdgN9 )，請民眾多加利用，或電話預約實體看診，並將快篩陽試劑完整密封攜帶前往。

至於入境檢疫3+4，依指揮中心指示，「3+4」原則上須在同一地點完成，但若前3天在防疫旅館隔離，後4天的自主防疫期想回自家住所隔離，只要符合一人一戶的規定，並經過自主防疫所在地的地方政府同意，即可返家隔離。

衛生局說，為讓學童安心就學、放心防疫，竹市即日起開放合約診所（ https://reurl.cc/0pnxb6 ），為5至11歲第1劑滿4週以上者施打第2劑疫苗，下月也將開設兒童第2劑疫苗專案施打站，提供莫德納、輝瑞疫苗施打。

民眾若有防疫相關需求，只需撥打03-5320900單一專線，另外也提供手語協助與外籍人士關懷照護，或可加入「新竹市居家照護關懷line@」 ( https://line.me/ti/p/@home_care_hc )，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。