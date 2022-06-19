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文資審議通過 87歲新竹市警察局登錄歷史建築

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
87歲新竹市警察局成為新竹市第30處歷史建築，結合新竹州廳、原新竹地方法院，形成官廳街。圖／市府提供
87歲新竹市警察局成為新竹市第30處歷史建築，結合新竹州廳、原新竹地方法院，形成官廳街。圖／市府提供

87歲新竹市警察局前身為「新竹警察署廳舍」，外觀與專賣局新竹支局相似，圓弧立面搭配長形方窗、窗台飾帶，兩側延伸對稱，凸顯建物水平線條感，呈現當時美學潮流。市府今宣布，經文資審議，決議將市警局登錄為歷史建築，成為竹市第30處歷史建築。

市長林智堅表示，竹市擁300年歷史，舊城區古蹟與歷建密度高，中正路上原新竹地院今年4月登錄為歷建，與國定古蹟新竹州廳、市議會，形成行政、立法、司法分立象徵，如今再添一處歷建新竹警察署，可形成官廳街都市紋理，具都市景觀保存價值。

文化局長張馨之說明，新竹警察署廳舍建於日治昭和10年（1935年），出自於畠山喜三郎之手，原為兩層樓的加強磚造建築，因空間不敷使用，1982年增建為三樓，保留增建前風格，1990年更名為新竹市警察局，見證了新竹地區日治時期警察制度歷史演變過程。

張馨之說，新竹警察署廳舍呈現圓弧立面，早期建築外牆腰壁以上為二丁掛北投產黃褐色磁磚，為當時流行色系，腰壁、窗台及雨庇則為洗石子裝修，後因中央通令警察機關統一識別，牆面拆除改為紅色磁磚，搭配白色飾帶，形成現今樣貌；僅剩拘留室中庭側外牆還留有早期磁磚，其餘皆已拆除。

此外，建築也結合現代水平要素，弧面入口處以布面磚搭配水平突出的雨庇，強調入口意象，室內樓梯間、拘留所也呈現現代設計空間感，其中拘留所採放射狀管理空間作法，具建築史價值，獲委員一致通過登錄為歷建。

文化局表示，近半年來竹市共登錄3處古蹟、3處歷建，古蹟包含北門國小百齡樓、北門國小同心堂、新竹州廳附屬建築（市府檔案室）；歷建則有市府大禮堂、原新竹地方法院、新竹警察署廳舍。

目前全市共72處古蹟歷建，林智堅任內新增指定29處，投入逾7億元修復文化資產，透過「給予身份、修復、活化」三部曲，讓古蹟歷建重新與城市連結，包含少年刑務所演武場、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍等皆修復完成並活化，成為市民假日休閒好去處。

新竹市警察局前身為「新竹警察署廳舍」。圖／市府提供
新竹市警察局前身為「新竹警察署廳舍」。圖／市府提供
新竹警察署廳舍早期建築外牆腰壁以上為二丁掛北投產黃褐色磁磚，為當時流行色系，目前僅剩拘留室中庭側外牆還留有早期磁磚。圖／市府提供
新竹警察署廳舍早期建築外牆腰壁以上為二丁掛北投產黃褐色磁磚，為當時流行色系，目前僅剩拘留室中庭側外牆還留有早期磁磚。圖／市府提供
新竹警察署廳舍建築結合現代水平要素，圖為室內樓梯間呈現現代設計空間感。圖／市府提供
新竹警察署廳舍建築結合現代水平要素，圖為室內樓梯間呈現現代設計空間感。圖／市府提供
新竹警察署廳舍拘留所採放射狀管理空間作法，具建築史價值，獲文資審議委員一致通過登錄為歷建。圖／市府提供
新竹警察署廳舍拘留所採放射狀管理空間作法，具建築史價值，獲文資審議委員一致通過登錄為歷建。圖／市府提供

新竹 歷史建築

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