徵召選竹市長遭批評 沈慧虹：可為新竹人做到更多更好

蔡英文總統昨召集民進黨選舉對策委員會，拍板徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，引發藍白各黨群批評，對此，沈慧虹今受訪時指出，相較其他人，她可以為新竹人做到更多、做到更好。

沈慧虹今被媒體問到，民進黨在桃竹的徵召引來包括國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委高虹安批評，稱這樣「會讓市民失望」的回應。沈慧虹說，相信會讓市民失望的是真正對這塊土地有沒有心力要耕耘，沒有關心的人。

沈慧虹說，民進黨這樣的安排，第一她是可無縫接軌所有公文牽涉，以及讓新竹機會繼續提升的人，她也希望不管任何人想要來新竹，都建議好好的關心新竹、好好了解新竹、好好清楚新竹，才有辦法幫新竹民眾量身訂做最好的城市、最幸福的城市。

沈慧虹指出，立委高虹安最近一直都在對新竹說三道四，高連是否願意為新竹人來做事情、是否願意真心來這邊參選，是否願意耕耘這塊土地，都猶豫再三、猶豫不決。相對於高對新竹市沒有真心也沒有誠心，她可以為新竹人做到更多、做到更好。

媒體再問沈慧虹參選新竹市長的原因和時間點？市長林智堅、立委柯建銘如何鼓勵？沈慧虹說，她來竹市擔任交通處長、副市長已經7年半，作為交通規畫者與公共政策規畫者，最捨不得的就是交通中斷、建設中斷，尤其交通建設不是短時間就可做到的事情，在對於竹市的感情，割捨不下，如果有些建設不能繼續走下去，或城市的改變沒有持續進行下去，對專業者的良心和從事政策者的良心，都過意不去。

沈慧虹說，當有這樣的機會，她覺得應該站出來，也應該努力向前去做拚搏，讓竹市整個風貌翻轉，城市的蛻變能夠完整。上周她帶著入黨申請書，林智堅與柯建銘都一起勉勵她，柯鼓勵她要勇往直前、勇敢面對，勇於承擔責任，一番話讓她更有信心，也更勇敢的去面對這場戰役。

民進黨有個最大的價值，大家都可以各持己見，但最重要的是團結、努力，跟為城市、為所有的公共建設做最好的安排，所有黨內的前輩先進，都可以好好討論，最重要的團結，才是勝選最大的王道，大家也相信為了新竹市好，所有人都會團結向前。

至於林智堅接下來會去選桃園，之後沈慧虹也會投入竹市長選戰，代理市長的人選該如何打算？沈慧虹表示，目前林智堅確診中，依法她是代理市長，防疫的工作不能停、公道三路工程也在收尾，很多報告中央的計畫也在做整個處理，還有市政的日常。林智堅常和她視訊或電話討論市政決策，相信會做對竹市最好的安排。

至於屆時是否會和林智堅主打桃竹連線？沈慧虹說，整個規畫須等林智堅確診居隔結束恢復健康之後才討論，桃竹本來就是一個重要生活圈，歷史就不和大家多說，相信桃竹連線會幸福成功。