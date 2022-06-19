林智堅是落跑市長？ 綠議員：現階段已完成

民進黨選對會昨宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團今上午在桃園市議會開舉辦「堅定向前走」挺林智堅選桃園市長記者會。對於「空降及落跑市長」說法，中執委、市議員呂林小鳳說，林智堅現階段已完成，不能說是落跑市長。

桃園市議會民進黨團邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人今上午在桃園市議會開舉辦「堅定向前走」挺林智堅選桃園市長記者會。媒體問，雖然黨中央這邊是要徵召林智堅，但是地方還是有不同聲音，像是前立委鄭寶清說要脫黨參選，想問民進黨要如何團結？

呂林小鳳表示，或是這是一時間的情緒，相信鄭寶清是資深立委，也擔任桃園市黨部主委，應該是不會有這樣的動作，要更加要佩服鄭寶清在哪個階段擔任職務都是全心全意付出，也請黨部主委、總召帶領議員去關心鄭寶清，也對他這段期間為了市長初選的奔波，非常地辛苦，一定會去感謝他。

桃園市議會民進黨團總召黃景熙指出，不排除情緒反彈，最重要制度建立，針對六都不要有初選機制，不要用登記初選，後來又徵召，花了這個多錢、精力，全台灣人民都知道，現在敵人只有兩個，一個是疫情，一個是中國大陸，一起對抗中國大陸的侵略行為。相信鄭寶清也知道，識大體。民進黨是一個多元可以表達多元聲音的一個政黨，大家都有可以表達。

媒體提問，雖然桃園竹是共體，但很多人質疑空降，怎麼排除疑慮？黃景熙表示，這次徵召的過程，我們會建議黨中央六都徵召就徵召，就不要有初選，每個人都花了那麼多錢看板，叫他們服氣？在情緒上多少都會有點反應。

呂林小鳳說，林智堅是桃園女婿、太太住中壢，讀文昌國中，現在女婿不是半子，是全子，現在整個桃園板塊有新北、台北、新竹、台中來購屋居住，是因為桃園是一個幸福城市，林智堅是那麼好的人才，來桃園同意接球參選市長，對民進黨而言是最大支持度跟鼓舞，我們不認為是他空降。

媒體再追問，國民黨立委鄭正鈐也砲轟林智堅是「落跑市長」，要求他道歉。呂林小鳳指出，現任很多議員都非常了解，這整個市政，這是林智堅當新竹市長的第8年，前期預算該要規劃設計和發包，這些階段在6月份都已經完全做好，剩下後續是否開工動土，這階段已完成，「已經不能說是一個落跑市長」，而且他前面政績大家都有目共睹。