林智堅拚桃園市長 民進黨團及市議員團結打氣送暖

民進黨選對會昨宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人今上午在桃園市議會開舉辦「堅定向前走」挺林智堅選桃園市長記者會，現場大家大喊「堅定向前走、團結拚勝選」口號。

現場集結眾多桃園市議員及下屆提名議員參選人，手舉「桃園隊」、「加油」、「挺文燦」、「挺智堅」、「2022」、「堅定向前走」、「團結拚勝選」等牌子。今天有19名現任市議員及12名參選人出席，加上民進黨桃園市黨部主委張丞儀共32人。

桃園市議會民進黨團總召黃景熙表示，記得8年前鄭文燦擔任第一屆桃園市長是47歲，當時林智堅是39歲，經過8年的歷練，桃園市不管在任何建設及福利上面，都是讓全國矚目的一個城市，人口跟福利及建設都好，都是名列前茅。

黃景熙表示，經過8年，林智堅剛好47歲，昨天選對會徵召林智堅來參選桃園市長以後，讓我們所有候選人，大家心頭放輕鬆，一般市長提名人，都是跟市議員提名時間相差不遠。

他說，現在因為疫情關係，全台疫情一天比一天嚴重，最近稍微歇息，昨天6點公布選對會結果，候選人交代總召一定要在最快時間，開一個記者會。不只讓候選人放心，全桃園市的百姓也會放心。

他說，桃園在鄭文燦執政8年中，把桃園未來50年的建設藍圖一一定案，甚至時間已經推動，需要一個可以延續鄭文燦政績的好市長，桃園人才濟濟，但是要找一個有經驗、政績，同值性最高的，中央絞盡腦汁，中央選對會也擠破頭，最後定案之後，議員同仁大家放心下來，希望也可以讓全桃園市百姓放心，未來桃園絕對是可以繼續發展。

黃景熙指出，很多人打電話問他說是否有「空降」嫌疑？日本時代新竹州包括桃竹苗，但是同值性最高，不管是產業、人口結構，新竹跟桃園只能說同質性最高，而且兩個人政績都是五星級市長，未來建設及鄭文燦政績可以延續，是大家引頸期盼，希望可以在未來繼續推動建設。

桃園市黨部主委張丞儀表示，這方面相信林智堅市政經驗是大家有目共睹，無論是新竹動物園改建、兒童醫院新建。今天大家團結在這裡，表示說今天中央的政策及決定，大家一定會全力支持林智堅參與大選。鄭文燦在桃園8年政績，建立了許多建設，林智堅的接棒接任是最佳人選，今天我們站在這裡就是是希望堅定意念，一起團結向前。

中執委、市議員呂林小鳳表示，黨中央會徵召林智堅，是因為從5月份至6月份選對會一直地滾動式民調，也有到各地方參訪人士，也有討論過，所以最後多次民調狀況，還是林智堅民調最高。

加上桃園市是全台產值最高城市，桃園鄭文燦在任內不斷地推動亞洲矽谷計畫，將產業數位做改變，做很多提升，還有很多桃園航空城已經進入實質開發階段，桃園在未來台灣整個科技產業會成為重鎮。

新竹有竹科，與桃園早就形成產業科技藍帶，台積電晶圓製造最重要的部分叫做光刻機，就在桃園龜山華亞科技園區艾司摩爾（ASML）公司，還有台積電晶圓完成後的封裝測試場，就在桃園龍潭，相信林智堅以治理科技之都，一定會帶領桃竹區半導體產業，能夠會有密切連結，因為所有上下游協力廠商都會有密切連結，希望未來讓桃園帶動桃竹區密切合作，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

市議員參選人黃瓊慧指出，得知新任桃園隊長是林智堅後非常興奮，也幾乎都沒有睡。新的參選人都感到非常開心，因為疫情關係之下導致原有的排程都有些延後，感謝幾位立委尤其是鄭運鵬、鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓，他們這樣願意支持新的桃園隊長來帶領這些參選人還有議員們大家一起在2022年底的時候，可以再奪得全壘打的好成績。林智堅前兩天在記者會講的「球來就接」，所以我們這些球你打算接好了嗎？