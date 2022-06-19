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從小愛塗鴉 新竹男科技業工作30多年開畫展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
葉建宏指出，這次他將累積多年作品，應親友鼓勵，在台北市Laymoon cafe辦理首次個展「無窮∞」，展出日期自6月30日至7月27日。圖／葉建宏提供
葉建宏指出，這次他將累積多年作品，應親友鼓勵，在台北市Laymoon cafe辦理首次個展「無窮∞」，展出日期自6月30日至7月27日。圖／葉建宏提供

新竹男子葉建宏（查理葉）從小喜歡塗鴉，雖在科技業工作30多年，卻利用下班時間把書桌當畫桌，養成習慣每天花幾小時練習創作塗鴉，從鉛筆、原子筆到色鉛筆，蠟筆水彩，不斷摸索嘗試、練習，畫出不少塗鴉作品，在親友鼓勵推薦下舉辦首次個人展覽。

「從小我就愛塗鴉！」葉建宏說，他在就學時期，就將當時最熱門的大力水手、頑皮豹、老夫子畫滿教科書、參考書的空白角落，還沒到學期末，教科書、參考書的空白角落，都已經畫滿畫爛了，就連寫日記也是圖文並茂。

直到高一那年，原本已獲得嚮往已久的美工轉學回應，卻因家庭經濟而作罷，退伍後就一直在竹科、富士康深圳、昆山、淮安、越南工作，在偶然的機會下，從供應鏈採購主管轉而負責設計耳機外觀及成品開發的工作。

前富士康事業群董事及資深副總陳逢璿說，他對葉建宏的印象深刻，葉在富士康前後就陸續開始發表素描創作，本來以為是玩票性質，常謙稱自娛娛人一下的塗鴉而已，後來卻發覺葉的作品畫的很真、很好，不輸給專業的畫家。

葉建宏說，從事設計耳機外觀及成品開發工作期間，他下班回到宿舍，就將書桌當畫桌，養成習慣每天花至少幾小時，除思考耳機設計草圖之餘，也附帶找個題目創作塗鴉，把自認為可以的作品，放在臉書上分享。

葉建宏指出，這次他將累積多年作品，應親友鼓勵，在台北市Laymoon cafe辦理首次個展「無窮∞」，展出日期自6月30日至7月27日，正因為藝術來自生活，而生活中有無窮的創意，就有無窮的藝術創作可能。

尤其在這幾年全球疫情肆虐下，若能有一支筆、一張紙，無論何時何地，不拘泥材料、跳脫傳統框架束縛，透過彩筆與白紙的對話，就能自由揮灑出，生命中最真誠獨有的那一分感動。

葉建宏指出，這次他將累積多年作品，應親友鼓勵，在台北市Laymoon cafe辦理首次個展「無窮∞」，展出日期自6月30日至7月27日。圖／葉建宏提供
葉建宏指出，這次他將累積多年作品，應親友鼓勵，在台北市Laymoon cafe辦理首次個展「無窮∞」，展出日期自6月30日至7月27日。圖／葉建宏提供

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