桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌 金針花海美翻

桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花，每年5到6月綻放都吸引大批賞花人潮，今遊客中心揭牌現場更販賣新鮮農產及農事體驗的活動，並規劃農場及生態園區小旅行，讓民眾暢遊。

桃市府副秘書長邱俊銘今揭牌表示，百吉舊名「湳仔」、「八結」，緊鄰石門水庫與慈湖園區，並在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞之下，享有純淨的水源、豐富的生態，除了具備水岸步道、阿姆坪生態園區、歷史古道、廟宇老屋等觀光遊憩資源，也有活魚、綠竹筍、茶葉、黑木耳等豐富的農漁產品，各項資源都得天獨厚，深具休閒農業發展潛力。

農業局長郭承泉指出，市府連續2年補助在地種植金針花，第1期種植多達10萬株金針花海於今年4月下旬起開放，短短幾個星期已吸引大批遊客前來觀賞打卡，成為花東以外新的金針花賞花秘境。