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桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌 金針花海美翻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園百吉休閒農業發展協會今遊客中心揭牌現場更販賣新鮮農產及農事體驗的活動。圖／農業局提供
桃園百吉休閒農業發展協會今遊客中心揭牌現場更販賣新鮮農產及農事體驗的活動。圖／農業局提供

桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花，每年5到6月綻放都吸引大批賞花人潮，今遊客中心揭牌現場更販賣新鮮農產及農事體驗的活動，並規劃農場及生態園區小旅行，讓民眾暢遊。

桃市府副秘書長邱俊銘今揭牌表示，百吉舊名「湳仔」、「八結」，緊鄰石門水庫與慈湖園區，並在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞之下，享有純淨的水源、豐富的生態，除了具備水岸步道、阿姆坪生態園區、歷史古道、廟宇老屋等觀光遊憩資源，也有活魚、綠竹筍、茶葉、黑木耳等豐富的農漁產品，各項資源都得天獨厚，深具休閒農業發展潛力。

農業局長郭承泉指出，市府連續2年補助在地種植金針花，第1期種植多達10萬株金針花海於今年4月下旬起開放，短短幾個星期已吸引大批遊客前來觀賞打卡，成為花東以外新的金針花賞花秘境。

桃園市百吉休閒農業發展協會理事長倪源昌表示，今現場除了美食攤位、農創產品市集和日常用品特賣會，更舉辦包含特色米食及農事體驗的活動，並規劃農場及生態園區小旅行，讓民眾暢遊。

桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花。圖／農業局提供
桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花。圖／農業局提供
桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花。圖／農業局提供
桃園百吉休閒農業發展協會連2年受桃市府農業局補助種植2.7公頃近10萬株的金針花。圖／農業局提供

石門水庫 生態園區 桃園

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