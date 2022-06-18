竹市社區大樓設電動車充電樁卡卡 民代籲市府設輔導團

環保趨勢抬頭，新竹市電動車數量增至500多輛，但不少車主面臨社區管委會不准裝設充電樁「卡關」。竹市多名議員提案要求市府成立輔導團隊，甚至應比照北市補助社區設電動車充電樁。市府回應，今年已放寬建物變更使照規定，將持續給予協助。

議長許修睿、市議員廖子齊都在議會定期會提案，要求市府成立電動汽車充電樁輔導團，獲十多名議員連署。提案指出，社區裝設充電樁因涉及用電安全、維修管理等問題，加上社區受限法規、產權分散，往往導致車主無法如願在大樓車位安裝充電樁。

電動車發展迅速，為減少社區大樓裝設充電樁爭議，台北市去年請專家學者成立輔導團隊，還補助管委會設置電動車充電設備，最高20萬元；新北市、桃園市也訂定既有建物增設電動充電設備指引等。多名議員認為反觀竹市為科技城，政策卻不夠積極。

電動車吳姓車主說，不是每個公寓大樓管委會都會同意裝設充電樁，最近準備在新竹租房的他，決定在設有電動車充電格的公家停車場附近找房，但他發現問題也不少，不是符合條件的公家停車場很少，就是充電格常有油車占用問題，繞半天只好離開。

竹市都市發展處指出，內政部已修正建築技術規則建築設計施工篇第62條條文，只要是2019年7月起的新建建物都要預留電動車充電相關設備，才能申請使用建築執照。

至於既有建築物部分，都發處也說明，市府今年1月也修正了竹市建築物一定規模以下免辦理變更使用執照辦法，只要樓地板及非承重牆穿孔面積未達0.5平方公尺，並由建築師或相關技師簽證得向市府申請備查，即免申請變更使照。

住戶若經由區權會議修改規約或決議由管委會設置充電樁後，由管委會進行後續充電樁管理維護；至於設置時應考量的安全性及所有權事項，民眾可向市府都發處洽詢。