竹北交流道周邊智慧交管系統建置 盼縮減10%通勤時間

新竹縣竹北往返竹科的交通，長久以來都是塞車熱點，上下班尖峰時刻堵車瓶頸難以突破；新竹縣政府找解方，計畫於國道1號竹北交流道跟竹科之間，推行「竹北交流道週邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，預計年底完成、明年初上路，可望成功縮減至少10％的通勤時間。

新竹縣政府交旅處長游志祥說，縣府近年積極推動智慧交通運輸管理系統，2017年到2020年間率先在經國橋到竹科的通勤廊道推行，原設定目標至少減少10%通勤時間，實際推動後成果超前，大幅減20%至30%。現在則要複製成功經驗至國道1號竹北交流道跟竹科之間通勤路線。

竹縣府延續智慧交控經驗，縣府延續智慧交控經驗，目標設定減少至少10%的通勤時間，以「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」總經費2863萬元，爭取到交通部支持補助85%。範圍涵蓋交流道周邊縣政二路、莊敬南北路及光明六路等易壅塞路段，並與經國橋廊帶智慧交控計畫範圍銜接，以及把國道1號、經國橋及興隆橋納入範圍，未來即時監控此3大路徑車流情形，提供用路人參考，以分散交通壓力。

交旅處表示，目前竹北交流道南、北匝道路口跟光明6路縣政2路交叉口，平日上午尖峰時段仍由員警視車流狀況手動操控號誌，未來智慧交通管理控制系統上路後，只要透過路側設備偵測車流量，就可自動執行區域動態的號誌控制，目標設定減少至少10%的通勤時間。