快訊

政治公關幫桃機遊說美境外通關 2通電話索價310萬還失敗

竹市縱火8死嫌犯陳彥翔拔管可自主呼吸 尚未出加護病房

家長外地打拚 原民孩成了「小留學生」 夜晚只有電視相伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報廢車占停逾半年 新竹縣體育場淪免費停車場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
約有10多輛廢棄車輛，至少已長期停放超過半年。圖／蔡蕥鍹提供
約有10多輛廢棄車輛，至少已長期停放超過半年。圖／蔡蕥鍹提供

新竹縣立體育停車場約550個汽車位，平日就有大半空間都停放車子，疑成附近住戶及上班族的免費停車場，甚至有10多輛報廢車輛，長期停放超過半年，遭民眾投訴。新竹縣政府教育局表示，體育場正辦理委外經營停車場收費招標作業，順利的話預計最快9月開始收費。

竹北議員參選人蔡蕥鍹表示，近來接獲民眾陳情，新竹縣體育場戶外停車場停放大量報廢車輛，長期占用停車格，造成民眾不便，也淪為治安死角。她到現場清查發現，約有10多輛廢棄車輛，至少已停放超過半年，除了有車頭嚴重毀壞的事故車，甚至還有新竹縣政府的復康巴士及公務車，對比停車場牆上張貼「禁止隔夜停車」標語，顯得諷刺。

竹縣教育局表示，依據「新竹縣公有停車場管理自治條例」相關規定在廢棄車輛張貼公告，其中無牌或車牌已註銷的7輛車，將函請環保局拖吊；1輛有牌車則由警方通知車主移置。針對3輛復康巴士，縣府社會處正辦理報廢作業，待完成回收拍賣程序後就會拖走。

環保局說，若認定為廢棄車輛，將拖吊到指定貯存場，經警方和監理單位確認無異，依法公告，1個月無人認領，將依廢棄物處理。

體育場停車場目前因無收費，無構成違法問題，暫時無法可管；教育局說，基於使用者付費原則，避免停車空間遭長期占用，已將體育場停車場委外經營收費；但經3次流標後，已調整再次上網公告，若7月4日順利決標，預計最快9月開始收費，將按現行費率原則1小時20元的標準辦理。

車頭嚴重毀壞的事故車，也長期占停於體育場停車場。圖／蔡蕥鍹提供
車頭嚴重毀壞的事故車，也長期占停於體育場停車場。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣體育場戶外停車場停放大量報廢車輛，長期占用停車格。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣體育場戶外停車場停放大量報廢車輛，長期占用停車格。圖／蔡蕥鍹提供
復康巴士疑是長期占用竹縣體育場停車場的車輛之一。圖／蔡蕥鍹提供
復康巴士疑是長期占用竹縣體育場停車場的車輛之一。圖／蔡蕥鍹提供

停車場 新竹 體育

延伸閱讀

水上鄉運廢建材到中埔鄉農地濫倒 警會同環保局查獲

遭踹頭、掐脖…新北女國中生疑遭霸凌拍片PO網 警方約談偵辦

竹縣+1262 兒童莫德納第2劑各院所衛生所設專診開打

暑假校園鬆綁 北市7月1日起開放跨縣市活動、8月1日開放暑期泳訓班

相關新聞

桃園廢棄物外運稱土塊 地方不滿

桃園市大園沙崙近西濱公路傳有農地掩埋的廢棄物要外運，環保局一度稱是「土塊」要送土資場，引起地方不滿，擔憂廢棄物一旦去向不...

報廢車占停逾半年 新竹縣體育場淪免費停車場

新竹縣立體育場停車場約550個汽車位，平日就有大半空間都停放車子，疑成附近住戶及上班族的免費停車場，甚至有10多輛報廢車...

苗栗後龍火車站 御膳牛肉麵、廟口黑輪 遊客慕名來

海線鐵路苗栗後龍火車站及鄰近的慈雲宮周邊有不少知名在地小吃和餐館，包括黑輪伯、牛師父、阿水飯店，從黑輪、牛肉麵到新鮮海產...

苗栗藍內鬥？反坤輿掩埋場 劉政鴻聲援

苗栗縣坤輿掩埋場至今爭議不斷，而縣府日前核准掩埋場試運轉90天，除了反對人士激烈抗爭，也掀地方政黨派系對立情結；前縣長劉...

通霄神社社務所遭占用 公所擬訴訟解套

苗栗縣通霄鎮虎頭山「通霄神社」至今保有不少年代久遠的日式建築群，2002被縣府列為歷史建築後，近年由縣府逐步爭取經費修復...

使用率低 新竹馬偕醫院天橋 20日拆

新竹市馬偕地下停車場工程正如火如荼進行，然為了配合停車場工程，新竹市政府計畫拆除使用率低的馬偕醫院天橋，將於20日至24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。