報廢車占停逾半年 新竹縣體育場淪免費停車場

新竹縣立體育場停車場約550個汽車位，平日就有大半空間都停放車子，疑成附近住戶及上班族的免費停車場，甚至有10多輛報廢車輛，長期停放超過半年，遭民眾投訴。新竹縣政府教育局表示，體育場正辦理委外經營停車場收費招標作業，順利的話預計最快9月開始收費。

竹北議員參選人蔡蕥鍹表示，近來接獲民眾陳情，新竹縣體育場戶外停車場停放大量報廢車輛，長期占用停車格，造成民眾不便，也淪為治安死角。她到現場清查發現，約有10多輛廢棄車輛，至少已停放超過半年，除了有車頭嚴重毀壞的事故車，甚至還有新竹縣政府的復康巴士及公務車，對比停車場牆上張貼「禁止隔夜停車」標語，顯得諷刺。

竹縣教育局表示，依據「新竹縣公有停車場管理自治條例」相關規定在廢棄車輛張貼公告，其中無牌或車牌已註銷的7輛車，將函請環保局拖吊；1輛有牌車則由警方通知車主移置。針對3輛復康巴士，縣府社會處正辦理報廢作業，待完成回收拍賣程序後就會拖走。

環保局說，若認定為廢棄車輛，將拖吊到指定貯存場，經警方和監理單位確認無異，依法公告，1個月無人認領，將依廢棄物處理。