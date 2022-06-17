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桃園議長宴請羅智強行銷水蜜桃漏張善政？原因揭曉

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
羅智強（左3）網路經營聲量高，連日在桃園行腳祈福的時候推銷過的特產都有不錯的業績。圖／桃園市議會提供
羅智強（左3）網路經營聲量高，連日在桃園行腳祈福的時候推銷過的特產都有不錯的業績。圖／桃園市議會提供

桃園市議長邱奕勝日前藉羅智強桃園行腳祈福網路聲量高，請羅幫忙行銷中壢劉媽媽、三角店菜包及龍潭特產東方美人茶，確實拉高店家業績。

今天中午羅智強行腳活動告一段落，邱奕勝邀請副議長李曉鐘、立委呂玉玲、魯明哲和部分議員再與羅智強合體，行銷復興區特產水蜜桃，也希望他接下來的台灣環島行程順利，和幫忙強力行銷桃園農特產品。

與會的議員表示，中午是議長慰勞羅智強和團隊，原先就沒約張善政，所以不是「獨漏」張，而且張善政中午在桃園也和教育團體有約。另外，呂玉玲和夫婿陳萬得議員也到場，其他人談到媒體早上問張善政何時和呂玉玲會面，呂聽了以後只說感恩之旅還在進行，沒特說對於和張善政見面一事有什麼想法，倒是魯明哲打譬喻，說打棒球時教練要換球員，大家不能怪球員，讓在坐者覺得魯在為張善政打圓場。

邱奕勝表示，羅智強以苦行方式走遍桃園市所有行政區，為桃園祈福，還在中壢成立桃園疫情關懷中心，肯傾聽民意、苦民所苦的無私奉獻精神讓人肯定。羅智強今天在桃園區祈福行腳活動結束後，桃園市行腳也告一段落，因此中午設宴，慰勞羅智強團隊為桃園疫情祈福行腳奔波之苦。

中午宴席，除了議長、副議長、羅智強之外，還有國民黨中央黨部前秘書長李乾龍、黨籍立委呂玉玲、魯明哲，黨團總召徐其萬及多名黨籍市議員，大家相談甚歡，氣氛相當融洽。

邱奕勝還特別請原鄉復興區議員帶在地水蜜桃送羅智強，希望與前次中壢劉媽媽、三角店菜包及龍潭特產東方美人茶一樣，透過羅智強的強大網路聲量，協助行銷推廣，在接下來兩個月環島行腳行程，也能順勢推銷。

邱奕勝表示，復興區拉拉山水蜜桃產地在海拔1200公尺以上，地勢高、溫度低、土壤肥沃，加上常年有霧氣迷漫，非常適合種植溫帶水果，所生產的拉拉山水蜜桃不但富含豐富水份，香味濃郁，果肉柔嫩，入口即化。

羅智強（右3起）、議長邱奕勝、副議長李曉鐘等人幫忙行銷桃園市復興區水蜜桃。圖／桃園市議會提供
羅智強（右3起）、議長邱奕勝、副議長李曉鐘等人幫忙行銷桃園市復興區水蜜桃。圖／桃園市議會提供
復興區（拉拉山）水蜜桃要進入盛產期。圖／桃園市議會提供
復興區（拉拉山）水蜜桃要進入盛產期。圖／桃園市議會提供

桃園 羅智強 張善政

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