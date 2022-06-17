曾文瑜奪甜筍王甜度達6.7 竹縣寶山綠竹筍節周日登場
大啖鮮美綠竹筍的季節到了！新竹縣寶山鄉以盛產綠竹筍聞名，每年一度的寶山綠竹筍節盛大展開，本周日將在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場，舉辦綠竹筍闖關健行，活動前先在農會舉辦綠竹筍評鑑，青農曾文瑜以甜度6.7，奪下今年「寶山甜筍王」。
寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，為新竹縣之冠，年產量約700多公噸；而綠竹筍低卡、高纖維，且含有多種維生素，只要謹記「白、彎、 矮、肥」四大原則，就能挑選出品質鮮甜的綠竹品。縣府秘書長陳季媛與寶山鄉長邱坤桶、農會理事長古仁樺等，一同出席評鑑會宣傳綠竹筍。
桃園區農業改良場評審針對綠竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項目進行評比，鼓勵農民透過分級包裝提升價值；評審表示，近期受大雨影響下，評鑑甜度還能達6.7，品質非常好。
勇奪甜筍王的第二代青農曾文瑜說，寶山鄉綠竹筍園大部分種植在山坡地，只要不要泡到水，通常甜度比較高；如果種在平地或田裡，甜度可能降低，種植沒有難度，但不管天候如何，每天都要採收。他以無毒友善方式耕作並申請產銷履歷，種植綠竹筍約1.5公頃，年產1萬多公斤，讓大家吃得安心。
農業處表示，除曾文瑜獲甜筍王外，特等獎為江政峰，頭等獎為江永修、邱子媛，貳等獎為鍾朝港、黃瑞鴻、楊文炳，叁等獎為楊新發、鄭錦添、黃萬智、彭金順，優等獎為陳增明、朱宬逸、徐阿鑑、黃善鋒。
邱坤桶說，公所預計本周日早上8點30分，在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場，舉辦闖關健行活動，健行途中設置綠竹筍相關關卡，闖關成功可領取限量遊園券60元，可兌換現場攤商商品，還可參加抽獎，獎品有特選綠竹筍10斤、健康氣炸鍋、綠竹筍文創商品等。當天也規化限量環保杯套親子DIY、徒手剝綠竹筍及綠竹筍挖寶趣味賽、震撼氣球秀等多樣活動，並邀請客家歌手陳昶均現場演唱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言