曾文瑜奪甜筍王甜度達6.7 竹縣寶山綠竹筍節周日登場

大啖鮮美綠竹筍的季節到了！新竹縣寶山鄉以盛產綠竹筍聞名，每年一度的寶山綠竹筍節盛大展開，本周日將在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場，舉辦綠竹筍闖關健行，活動前先在農會舉辦綠竹筍評鑑，青農曾文瑜以甜度6.7，奪下今年「寶山甜筍王」。

寶山鄉綠竹筍種植面積約90公頃，為新竹縣之冠，年產量約700多公噸；而綠竹筍低卡、高纖維，且含有多種維生素，只要謹記「白、彎、 矮、肥」四大原則，就能挑選出品質鮮甜的綠竹品。縣府秘書長陳季媛與寶山鄉長邱坤桶、農會理事長古仁樺等，一同出席評鑑會宣傳綠竹筍。

桃園區農業改良場評審針對綠竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項目進行評比，鼓勵農民透過分級包裝提升價值；評審表示，近期受大雨影響下，評鑑甜度還能達6.7，品質非常好。

勇奪甜筍王的第二代青農曾文瑜說，寶山鄉綠竹筍園大部分種植在山坡地，只要不要泡到水，通常甜度比較高；如果種在平地或田裡，甜度可能降低，種植沒有難度，但不管天候如何，每天都要採收。他以無毒友善方式耕作並申請產銷履歷，種植綠竹筍約1.5公頃，年產1萬多公斤，讓大家吃得安心。

農業處表示，除曾文瑜獲甜筍王外，特等獎為江政峰，頭等獎為江永修、邱子媛，貳等獎為鍾朝港、黃瑞鴻、楊文炳，叁等獎為楊新發、鄭錦添、黃萬智、彭金順，優等獎為陳增明、朱宬逸、徐阿鑑、黃善鋒。