紅肉西瓜收成變白惹議 後龍農會：栽培管理問題

苗栗縣有農民種植紅肉西瓜收成剖開發現變白肉，且生硬無法食用，懷疑是當初向農會採購種苗造成損失。後龍鎮農會今天指出，種苗為嫁接品種，問題出在田間栽培管理。

目前正值西瓜產季，後龍鎮黃姓瓜農接受媒體訪問時表示，近日將熟成的西瓜陸續採收售出，卻接連收到客戶反映西瓜出問題，原應是紅肉西瓜，剖開內部竟全呈白色，且果肉異常生硬，根本無法食用。

黃姓瓜農說，種了10多年西瓜，從未遇過這種情況，今年因梅雨，許多西瓜水傷「泡湯」，好不容易剩下僅存約1000斤紅肉西瓜收成，卻變成無法食用的白肉瓜，傻眼之餘，也只能退錢給客戶，頻頻道歉賠罪。

黃姓瓜農把矛頭指向後龍鎮農會，懷疑當初採購的西瓜種苗不良，導致辛苦種植的心血化為烏有。

對此，後龍鎮農會資材中心組長劉世昌今天接受媒體訪問表示，種苗確實由農會賣出，農民當初訂購的是華寶木心嫁接品種，種苗植入田間後，嫁接頭會長出原生木心分株，農民需自行加以摘除，否則養分無法充分供應至正常植株，也就長不出紅肉果實，研判應是農友未及時疏果，屬於田間栽培管理的問題。

劉世昌指出，選擇嫁接種苗的目的在於提高抗病蟲害能力，使植株能夠較為強壯；至於嫁接苗後續田間管理、栽培技術部分，不屬於農會處理範圍，將持續向農友溝通說明。