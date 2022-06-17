部桃加入國衛院合作醫院 發展醫學中心、國家防疫醫院

衛福部桃園醫院成為國家衛生研究院醫藥衛生科技創新研發合作醫院，今天舉辦簽約與揭牌典禮。院長徐永年表示，桃園醫院積極朝具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療多功能的醫學中心努力。

徐永年說，衛福部、醫療及社會福利機構管理會促成桃園醫院與國衛院合作，雙方將針對癌症、感染症防治、社區及環境健康領域，推動學術研究合作及培養人才、教育訓練，協助強化部桃成為有特色、在地化的醫學中心。目前已完成短、中、長期發展規畫及時程表，逐步開展合作進程。

國衛院院長梁賡義表示，考量國內癌症死亡率居高不下，癌症患者的醫療及照護品質是成立醫學中心重要條件之一，而且癌症臨床診治及相關研究可同步帶動部桃內外科、影像、病理及檢驗部門研究與臨床水準的提升；政府也期待建置部桃為國家防疫醫院，在在突顯出部立桃園醫院未來成為具特色醫學中心的重要利基。未來雙方將在轉譯研究、臨床試驗及教育訓練等方面，以互利互惠模式推動更緊密的合作。