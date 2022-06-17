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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

楊梅警抓改裝車 1小時抓9件噪音超標

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅警分局昨晚於楊梅火車站附近取締改裝車噪音超標。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局昨晚於楊梅火車站附近取締改裝車噪音超標。記者翁唯真／翻攝

夜深人靜遇到改裝車會讓人相當惱怒，桃園楊梅警分局昨晚會同環保局在楊梅火車站一帶，對改裝汽機車執法，共計取締改裝車噪音超標違規9件，通知擇日到檢計6件，警方表示，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

警方指出，昨於楊梅火車站附近，員警於1小時內共攔查19輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測13輛，其中有9輛機車噪音超標，現場立即開罰並限期改善後複驗，另6輛因雨變更為通知到檢。

警方表示，主動攔查檢驗，並現場噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800至3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

警方也提醒民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函請環保局通知車主強制驗車，並針對改裝及噪音車輛易行駛路段加強稽查工作。

楊梅警分局昨晚於楊梅火車站附近取締改裝車噪音超標，1小時內有9輛機車噪音超標。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局昨晚於楊梅火車站附近取締改裝車噪音超標，1小時內有9輛機車噪音超標。記者翁唯真／翻攝

噪音 火車站 超標

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