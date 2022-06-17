快訊

遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

新竹寶山6月19日舉辦綠竹筍節 行銷在地農產及觀光

中央社／ 新竹縣17日電

新竹縣寶山鄉綠竹筍為重要農特產，寶山鄉公所今天表示，將在19日辦理綠竹筍節，盼透過活動行銷寶山綠竹筍，邀請民眾來走訪，也認識地方農產。

寶山鄉長邱坤桶向中央社記者表示，寶山鄉種植綠竹筍面積達90公頃，為新竹縣之冠，年產量約700多公噸，也是重要在地農產之一。

邱坤桶說，為行銷綠竹筍，寶山鄉公所19日在寶二水庫大壢老仙爺廟前廣場，舉辦綠竹筍節，也結合闖關健行活動，現場還有綠竹筍的文創商品，以及徒手剝綠竹筍及綠竹筍挖寶趣味賽。

農民曾文瑜表示，今年氣候雨水充足，普遍綠竹筍甜度下降，但寶山鄉的筍園多種植於山坡地，也因綠竹筍不會泡到水，都能保有良好的甜度。而他以無毒友善耕作方式種植綠竹筍，也申請產銷履歷，讓大家吃得安心。

新竹縣政府也透過新聞稿指出，寶山是著名的綠竹筍之鄉，品質優良，邀請民眾19日來參加綠竹筍節，也可順遊寶山，體驗寶山好風光。

新竹 產銷履歷 農民

延伸閱讀

【專家之眼】兩岸農產貿易泛政治化如揚湯止沸

寶山道路崩塌4住戶無法進出 竹縣府加速搶修

新竹偏鄉建案開五六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

影／台北綠竹筍6月進入盛產期 達人分享挑筍3要訣

相關新聞

「艸雨田」連3年獲竹縣傑出演藝團隊 周日免費舞蹈講座

「新竹人回家跳舞」，艸雨田舞蹈劇場秉持這樣的精神於2017年創立，成軍以來已連續3年入選新竹縣政府文化局積極扶植在地傑出...

竹市辦跨竹苗自行車挑戰賽 今晚開放報名

新竹市17公里海岸線自行車道今年再延伸1.2公里至竹苗交界，吸引單車族體驗。市府今天宣布，6月25日將舉辦「17公里海岸...

新竹馬偕醫院天橋使用率低 20日起夜間開拆

新竹市馬偕地下道停車場工程仍如火如荼，目標今年底完工。市府今天指出，為配合停車場工程，市府將拆除一旁使用率低的馬偕醫院天...

捷運藍線環評昨初審通過 蔡其昌：若當市長4年內動工

台中捷運藍線昨通過環評初審，綜合規劃報告於5月提交至交通部，目前仍在審查中；立法院副院長蔡其昌表示，大家希望藍線要快速且...

苗栗縣反坤輿自救會記者會 前縣長劉政鴻聲援抗爭到底

苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，揚言僅剩87天，埋鍋造飯會抗爭、反對到底，前縣長劉政鴻到場聲援時...

機捷納1280？桃捷：補貼財源待討論

機捷因疫情虧損連連，新北市府研議爭取補助機捷加入雙北交通1280方案刺激運量，引發關切，多名桃園市議員認為，多數民眾盼桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。