桃園醫院簽約國衛院 合作醫藥衛生科技創新研發

衛生福利部桃園醫院今天與國家衛生研究院簽約，成為國衛院醫藥衛生科技創新研發合作醫院，將針對癌症防治、感染症防治，以及社區、環境健康領域，推動學術研究及培養人才。

桃園醫院發布新聞稿表示，將與國衛院合作，針對癌症防治、感染症防治、社區及環境健康領域，推動學術研究合作及培養人才與教育訓練，讓桃園醫院成為有特色、在地化的醫學中心。

桃園醫院院長徐永年表示，國衛院以加強醫藥衛生研究及發展醫藥科技為2大著力重點，此次以「醫藥衛生科技創新研發」作為合作核心，盼能培育更多優秀的醫學人才，創造更優質的醫療環境。

國衛院院長梁賡義表示，國內癌症死亡率居高不下，癌症患者的醫療及照護品質是成立醫學中心重要條件之一，而且癌症臨床診治及相關研究，也可同步帶動桃園醫院內外科、影像、病理及檢驗部門研究與臨床水準的提升。

梁賡義表示，政府也期待建置桃園醫院為國家防疫醫院，未來雙方將在轉譯研究、臨床試驗及教育訓練等方面，以互利互惠的模式推動更緊密的合作。