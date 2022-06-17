貓咪盃SCRATCH等競賽表現亮眼 徐耀昌勉勵獲獎學生
今年全國貓咪盃SCRATCH競賽及機器學習AI程式設計示範賽，苗栗縣中小學有6隊12名學生獲獎，獲獎總數居全國第三，此外客庄國小參加慈濟 x PaGamO環保防災勇士PK賽也榮獲全國五年級組第二名，縣長徐耀昌上午接見勉勵，肯定他們的亮眼表現，並感謝各校師長的辛勤付出。
縣府教育處指出，這屆貓咪盃除SCRATCH組，還首次加入AI組示範賽，參賽選手要在競賽3小時的時間內寫完程式、收集及訓練AI自走車模型，並於線上挑戰賽時爭取最快時間抵達迷宮地圖終點。苗栗縣共28名選手與全國22縣市260隊520名高手同場較勁，經激烈競爭，展現佳績如下，國小動畫組第三名客庄國小，國小遊戲組佳作客庄國小，國小AI組第二名竹南國小、佳作新南國小、海口國小及國中AI組佳作文林國中。
獲國小SCRATCH動畫組第三名的客庄國小學生謝知華說，經過這次比賽讓自己學到，要共同完成一項任務，團結合作及有效溝通非常重要，隊友羅翊瑄說，這次比賽有別於以往參加過的每項競賽，因為結合電子產品和創意思考，不僅需要將上課的內容學以致用，還要有強大的心理素質才能面對現場的突發狀況。
竹南國小首次參加AI示範賽即獲全國第二名佳績，參賽學生王苡任說，訓練過程就像遊戲一樣，合作的力量就像攻擊技能讓他們一路過關斬將，另一名學生古廷宥表示他們的戰術設定，是將測試資料分成2組各自測試，最後再合起來測試，將每張地圖訓練從3遍提升為5遍，最終才能獲得好成績。
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