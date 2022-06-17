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新竹馬偕醫院天橋使用率低 20日起夜間開拆

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹馬偕醫院天橋下周將拆除。本報資料照片
新竹馬偕醫院天橋下周將拆除。本報資料照片

新竹市馬偕地下道停車場工程仍如火如荼，目標今年底完工。市府今天指出，為配合停車場工程，市府將拆除一旁使用率低的馬偕醫院天橋，已經敲定20日起至24日夜間進行鋼構橋梁拆除作業，屆時將封閉水源街部分路段，提醒用路人注意、提前改道。

竹市府交通處指出，馬偕醫院天橋位於光復路二段與水源街路口，過去隨新竹馬偕醫院建置而設立，使用已近15年，使用量低，考量天橋維護管理成本較高故進行拆除，

市府訂於20日至起一連5天利用夜間進行「馬偕醫院天橋」拆除作業，將封閉水源街（光復路-水源街55巷）路段，遇雨將順延。市府已求要廠商，落實交通管制設施，並加強夜間警示，同時設置臨時行人通道及行人車輛引導告示牌面，維護用路人安全。

配合馬偕醫院地下車場興建工程將設置地下連通道，未來民眾只要停好車，便可利用地下連通道至馬偕醫院，同時也設置無障礙電梯，提供行動不便的民眾使用。

馬偕醫院 新竹

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