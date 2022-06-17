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捷運藍線環評昨初審通過 蔡其昌：若當市長4年內動工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
針對台中捷運藍線，立法院副院長蔡其昌表示，若盧市長真動不了工，就讓其昌來動工，若當市長，4年內就要動工。記者劉柏均／攝影
針對台中捷運藍線，立法院副院長蔡其昌表示，若盧市長真動不了工，就讓其昌來動工，若當市長，4年內就要動工。記者劉柏均／攝影

台中捷運藍線昨通過環評初審，綜合規劃報告於5月提交至交通部，目前仍在審查中；立法院副院長蔡其昌表示，大家希望藍線要快速且符合公平正義，若盧市長真動不了工，就讓其昌來動工，若當市長，4年內就要動工。

立法院副院長蔡其昌日前確診，今結束7天隔離期，開始勤跑行程，上午行程到新社會勘；針對捷運藍線昨通過環評初審，他表示，環評只是其中一項，綜合規劃至今都還沒過，通過後還有細部設計，台中隨便一條捷運都要蓋十幾二十年，大家希望藍線快速且符合公平正義。

蔡其昌說，藍線綜合規劃被專家學者挑出來的毛病，到今天為止也不見盧市府積極提出具體方法解決，甚至去爭取預算，很多事情盧市長都必須跟中央溝通。

蔡其昌說，這幾年盧市長不斷跟中央對立，跟中央唱反調，發生事情就推給中央，所以她跟中央關係非常不好，也因她政治立場鮮明對立，導致市政很多都停擺，市長一定要能跟中央溝通協調，爭取預算，盧市長動輒這樣政治操作，也不是市民之福。

蔡其昌說，希望捷運藍線能盡快動工，若盧市長真的動不了工，就讓其昌來動工，我會努力爭取市民支持，若當市長，「4年內就要讓捷運藍線可以動工」。

台中市政府交通局表示，台中捷運藍線昨已通過環評初審專案小組初審會議，會中考量地震頻率，針對強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估、施工營運期間的空氣污染與噪音震動等防治作為，交通局透過視訊會議詳細逐項說明後，獲委員肯定並順利通過初審會議，後續將提送環評大會審查。

交通局指出，市府目前同步辦理基本設計前置作業，另綜合規劃報告書自110年3月4日提送交通部後，已經交通部現勘、第1次書面審查、初審意見及第2次書面審查等作業，其中歷次審查意見多為要求檢討經費合理性、經費分攤比例及評估路線分段施工、分期營運可行性；而針對歷次各項審查意見，市府皆已依審查意見補充說明及修正報告書，今年5月11日已再次提送修正後綜合規劃報告書予交通部審查。

後續中市府將持續與中央溝通，且配合中央審查意見修正，並積極配合審查流程，爭取行政院核定捷運藍線，啟動台中第二條捷運工程，早日開工、早日完工通車，符合市民期待。

台中捷運 環評 蔡其昌

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