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苗栗縣反坤輿自救會記者會 前縣長劉政鴻聲援抗爭到底

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣前縣長劉政鴻也到場聲援，並強調「這是缺德、危害子孫的，縣府怎可這樣做？」記者吳傑沐／攝影
苗栗縣前縣長劉政鴻也到場聲援，並強調「這是缺德、危害子孫的，縣府怎可這樣做？」記者吳傑沐／攝影

苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，揚言僅剩87天，埋鍋造飯會抗爭、反對到底，前縣長劉政鴻到場聲援時強調「這是缺德、危害子孫的，縣府怎可這樣做？」

苗栗縣政府本月14日核准坤輿掩埋場90天試運轉，消息一出立刻再度燃起抗爭火藥，反坤輿自救會成員當天連夜就展現火力，吊掛6大塊水泥塊強封坤輿大門出入口，防堵大卡車進入；隔天一早，坤輿公司人員則以轎車停放路口，凸顯其路權，深夜更是以派出怪手要將水泥塊移除，但遭到自救會阻擋，雙方爆發口角，險釀肢體衝突，過程中仍有一位楊姓老農不慎遭鐵門劃傷左手臂。

自救會長陳清鑫指出，連日大雨，坤輿掩埋場大坑的水已經乾掉了，顯示防水布已破掉滲漏，旁邊就是灌溉用大潭，影響有多大，環境破壞一去不復返；鄉親都很生氣，絕對保護家園、抗爭到底。

今天上午10點的記者會現場，包括苗栗縣前縣長劉政鴻，政治大學教授、台灣土地正義行動聯盟榮譽理事長徐世榮以及縣議員廖秀紅、劉順松、曾汶學、宋國鼎等均到場聲援，拉白布條「苗栗縣長欺負苗栗人」、「縣長無能破壞環境」、「徐耀昌圖利奸商」、「有毒掩埋場 毀農滅村」抗議縣府同意核准坤輿試運轉計畫。

苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，並拉白布條抗議。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，並拉白布條抗議。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，並拉白布條抗議。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣反坤輿自救會今天上午在坤輿公司大門口召開記者會 ，並拉白布條抗議。記者吳傑沐／攝影
當地居民也紛紛高舉「有毒掩埋場 毀農滅村」牌子抗議。記者吳傑沐／攝影
當地居民也紛紛高舉「有毒掩埋場 毀農滅村」牌子抗議。記者吳傑沐／攝影
前天深夜阻擋怪手過程中，楊姓老農左手臂不慎遭鐵門劃傷。記者吳傑沐／攝影
前天深夜阻擋怪手過程中，楊姓老農左手臂不慎遭鐵門劃傷。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣長 自救會

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