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「通霄神社」社務所遭占用 公所將提告求償
苗栗縣通霄鎮知名的虎頭山「通霄神社」，當中老舊日式建築皆登錄為歷史建築，其中社務所因長年遭占用，「乞丐趕廟公」主管單位人員數度被拒門外，無法進入測繪作修復設計，鎮公所近日準備訴諸法律提告，尋求解套。
通霄神社位於虎頭山公園內，於2002年由苗栗縣政府登錄為歷史建築，現存設施包括主殿、拜殿、社務所、休憩所、參拜道、鳥居、石燈，是當地著名的觀光遊憩景點。縣府文化觀光局積極爭取經費，目前休憩所修復工程正持續施作中，但社務所因占用問題，難以將社務所內的老舊家具等雜物清出，修復設計遲遲無法進行，只能先搭建棚架保護建物。
通霄鎮公所指出，文化資產的主管單位是縣政府，公所只有產權；社務所早期被政府分配給大陸來台軍眷居住使用，後來因木造建物腐朽、屋頂黑瓦掉落漏水，占用的段姓家人僅剩老太太獨居，無力維修於2013年搬離，但其女兒仍堅持擁有其所謂的使用權，屋內堆置雜物，木製大門還上鎖，拒絕外人進入。
民政課長楊承儒表示，去年縣府文化資產科人員兩度帶著設計師到場，都遭到段女阻擋進入屋內測繪，導致修復工程停擺至今，公所近日已委由律師準備民事訴狀，要以法律途徑釐清社務所遭不合理占用，並求償長年租金損失。
遊客陳小姐說，老舊建物的修復，對神社周邊整體景觀有很大的幫助，尤其是社務所就位在鳥居旁邊，拍照時難免會入鏡，但保護棚架真的有礙觀瞻，希望能早日修復完工，恢復老建物風采。
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