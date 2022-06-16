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桃園社區採檢醫療站下周一減為6站 南北各3站地點出爐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王文彥表示社區醫療採檢站下周減為6站。圖／新聞處提供
王文彥表示社區醫療採檢站下周減為6站。圖／新聞處提供

桃園衛生局王文彥今天下午防疫會議後表示，社區採檢醫療站採檢、就診人數逐漸減少，上周從13站減為11站以後人數繼續往下降，昨天各站都不到100人，決定20日起（下周一）再減為6站，南北桃園各3站，服務時段也會調整，民眾可以上衛生局網站查閱。

保留的社區採檢醫療站北桃園有中路運動公園（桃園區正光路600號）、巨蛋採檢站（桃園巨蛋德育街旁）、彎頭仔市民活動中心（蘆竹區山外路117號）；南桃園保留中正公園（中壢區中美路86號）、龍岡採檢站（中壢區龍岡里游泳路）及龍潭戶政事務所（龍潭區中興路700號），每天維持開放2至3站，未來也將視疫情發展滾動調整。

桃園市截至6月15日，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬2453人，PCR10萬3317人。王文彥說，社區醫療採檢站已完成階段性任務，考量使用人數持續遞減中，防疫會議討論後做出上述決定。

桃園 衛生局 王文彥

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