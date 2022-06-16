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苗栗縣下學年學校午餐上限 由45元調漲為50元
苗栗縣政府今天宣布因應物價上漲，下學年縣內學校午餐收費上限，將由每餐45元調漲為50元，但各校餐費調漲需先經由意見調查，取得多數家長同意，再由學校午餐供應委員會決議午餐收費標準；縣府表示，弱勢學生的午餐補助，縣府仍依學校調漲後的午餐收費標準予以全額補助。
苗栗縣教育處表示，縣內學校午餐建議收費標準於2016年訂每餐45元為上限，近期因基本工資調漲及物價通膨等因素，造成午餐食材費用、人事費及運輸等成本驟增，讓許多家長對目前午餐收費是否能維持供餐品質產生疑慮，希望學校能調高午餐費用，以維持供應品質並確保學生營養健康。
縣府5月間邀家長協會、學校代表研議調整學校午餐建議收費標準，試算物價指數、基本工資評估調漲額度，111學年度學生午餐收費上限將由每餐45元調為50元，各校餐費調漲需先經由意見調查，取得多數家長同意，再經由學校午餐供應委員會決議午餐收費標準。
國中小學低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故及家庭經濟狀況不佳等經濟弱勢學生的午餐補助部份，縣府仍將依學校調漲後的午餐收費標準予以全額補助。
教育處指出，為提升午餐供應品質、加強食材來源管控，下學年度學校午餐採購契約已納入使用國產可溯源食材（包含禁止使用含基因改造生鮮食材及日本福島縣生產製造之食品，牛肉及豬肉一律使用國產在地食材等）規範，以提供營養、健康、衛生、安全的午餐，讓學生健康快樂成長。
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