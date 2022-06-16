頭份大橋改善進度逾5成 縣府將爭取角逐公共工程金質獎
苗栗縣頭份大橋是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，目前工程進度已逾5成，縣長徐耀昌上午前往視察，工程可望如期在年底前完工，縣府並將爭取角逐金質獎，盼為縣內公共工程品質爭光。
頭份大橋改善工程今年2月間開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，並改善鋼構防蝕塗裝，預計12月底完工，頭份大橋改善工程斥資7000多萬元，是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，為大橋安全起見，21噸以上重車去年就已禁止通行，開工後採「半半施工」維持一側的小型車雙向交通。
工務處長古明弘指出，頭份大橋改善工程使用千斤頂頂昇纜索下方鋼構主梁，纜索力量轉移至千斤頂後，再拆除舊纜索並安裝成品新索，目前進度已達53％，大橋改善完成後將樹立國內橋梁養護工程的新標竿，施工階段並完整記錄工程專業技術及工項細節，要求履約品質穩定，希望對國內公共工程進步及經驗傳承提供必要貢獻，這項工程縣府將參與角逐公共工程金質獎。
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