頭份大橋改善進度逾5成 縣府將爭取角逐公共工程金質獎

苗栗縣頭份大橋是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，目前工程進度已逾5成，縣長徐耀昌上午前往視察，工程可望如期在年底前完工，縣府並將爭取角逐金質獎，盼為縣內公共工程品質爭光。

頭份大橋改善工程今年2月間開工，整座鋼橋共44條懸索將全數更換，並改善鋼構防蝕塗裝，預計12月底完工，頭份大橋改善工程斥資7000多萬元，是國內第一座採取全橋懸索更換的大橋改善工程，為大橋安全起見，21噸以上重車去年就已禁止通行，開工後採「半半施工」維持一側的小型車雙向交通。