桃園水蜜桃下雨嚴重災損 災損2成雪霧鬧部落最嚴重

桃園市復興區水蜜桃進入採收產季，受連續雨影響水蜜桃損害，國民黨市長參選人張善政座談關切，復興區農會今天下午表示，調查雪霧鬧部落水蜜桃災損9成最嚴重，巴陵、高義、光華多處產量銳減，不少果農災損嚴重。

前立委陳學聖昨天陪同張善政到復興區參加地方座談，水蜜桃果農提及今年連續下雨，造成水蜜桃農損嚴重，陳學聖表示，張善政以自己在花蓮務農經驗，栽種香蕉遇颱風損失一半為例，對水蜜桃災損感同身受，他用心記錄，表示希望有機會幫助果農改良和行銷。

復興區農會總幹事高理忠表示，今年連續下雨影響，早生水蜜桃開花碰到下雨，無法受粉結果，尤其雪霧鬧部水蜜桃9成水傷損失最嚴重，巴陵等其他部落水蜜桃亦受下雨水傷，今年水蜜桃品質、產量減少，不如去年，農會盡力幫忙果農申請災損補助。

復興區農會統計，現在進入中、晚桃採收季節，很多水蜜桃無著果，雪霧鬧災損9成最嚴重，巴陵、高義、光華等部落水蜜桃亦受水傷災情，農會秘書王壽志強說，去年水蜜桃產量、品質都不錯，今年雨勢影響，整體水蜜桃產量，比去年大約減少1至2成。