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桃園社區醫療採檢站縮編 持續規劃疫苗接種專案

中央社／ 桃園16日電

桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，社區醫療採檢站階段性任務已逐步完成，預計下週起11站縮編為6站；預計在6月22日、24日、25日開設接種站，進行BNT和高端疫苗接種。

桃園市今天新增5066例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市長鄭文燦因確診隔離，下午以視訊方式召開防疫專案會議，會後記者會由王文彥主持。

王文彥表示，社區醫療採檢站預計在北桃園保留中路運動公園、巨蛋、彎頭仔市民活動中心等3站，南桃園保留中正公園、龍岡、龍潭戶政事務所等3站；除了PCR採檢部分會減少，診療部分也會逐漸轉移到醫院、診所的視訊醫療。

王文彥表示，預計在6月22日、24日、25日開設社區接種站，進行BNT和高端疫苗接種；後續也會再安排2至3天的接種專案，逐步把可以接種追加劑的長者施打完成。

高端疫苗 桃園市長 王文彥

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