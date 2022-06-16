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桃園玩具共享園區2025年完工 黃子佼分享「獨一無二」再造項鍊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
擔任玩具永續大使的藝人黃子佼（後左3）和諸多企業一同替玩具藏寶箱拉開序幕。記者翁唯真／攝影
擔任玩具永續大使的藝人黃子佼（後左3）和諸多企業一同替玩具藏寶箱拉開序幕。記者翁唯真／攝影

成立18年的台灣玩具圖書館協會，回收超過400噸的玩具，一直都沒有固定的地區能擺放大量的二手玩具，透過捐地協會將於楊梅打造玩具共享園區，於2025年完工，今開箱由貨櫃改造的「玩具藏寶箱」率先作為園區的示範站，並推廣愛物惜物的精神。

玩具在小朋友成長過程中不可或缺，不過一旦小朋友玩膩或長大成人就不再被需要，甚至被丟棄浪費，因此協會不斷收集二手玩具，經整理、清潔後，送往偏鄉或非洲，讓玩具都能找到新的主人。

玩具圖書館協會副理長成漢表示，18年來回收超過400噸玩具，相當於8000棵樹木一年份的碳吸附量。面對每年成長2至3成的回收玩具，協會需要一個更大的場地，才能讓更多人加入循環共享行列。因此啟動「玩具共享園區」計畫，預計於2025年前在桃園楊梅打造地下1層、地上5層共558坪的「玩具共享園區」，每年可再生50公噸的二手玩具、廣納1萬人次的志工參與。

今天貨櫃也在眾多企業名人共襄盛舉下，共同畫下彩繪貨櫃屋的最後一筆，象徵玩具共享園區進入新的里程碑，並由黃子佼揭曉為期14天「玩具藏寶箱」。

成漢指出，協會也利用廢棄的瓶蓋加工做成杯墊，疫情期間為了鼓勵小朋友勤洗手，將玩具放置手工皂內，以救出玩具名義，讓小朋友能邊玩邊培養好習慣。

擔任玩具永續大使的藝人黃子佼和小朋友一起體驗玩具手作並分享，20年前1個好朋友將他要丟棄的扭蛋玩具做成獨一無二的項鍊，這個理念跟協會概念非常像，大小朋友都能讓玩具重生，並將玩具活化，也感謝諸多企業一起投入。

玩具藏寶箱內陳列各式二手玩具。記者翁唯真／攝影
玩具藏寶箱內陳列各式二手玩具。記者翁唯真／攝影
協會利用廢棄的瓶蓋製作成杯墊。記者翁唯真／攝影
協會利用廢棄的瓶蓋製作成杯墊。記者翁唯真／攝影
今開箱由貨櫃改造的「玩具藏寶箱」率先作為園區的示範站，並推廣愛物惜物的精神。記者翁唯真／攝影
今開箱由貨櫃改造的「玩具藏寶箱」率先作為園區的示範站，並推廣愛物惜物的精神。記者翁唯真／攝影
協會為了鼓勵小朋友勤洗手，將玩具放置手工皂內，以救出玩具名義，讓小朋友能邊玩邊培養好習慣。記者翁唯真／攝影
協會為了鼓勵小朋友勤洗手，將玩具放置手工皂內，以救出玩具名義，讓小朋友能邊玩邊培養好習慣。記者翁唯真／攝影

圖書館 桃園

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