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YouBike苗栗66站點明天到位 上看每月8萬輛次使用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苗栗市、頭份市．竹南鎮各加密擴充5處YouBike站點，最後一站頭份市民生社區（中華路）站明天系統開通租借。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苗栗市、頭份市．竹南鎮各加密擴充5處YouBike站點，最後一站頭份市民生社區（中華路）站明天系統開通租借。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣苗栗市、頭份市．竹南鎮各加密擴充5處YouBike站點，最後一站頭份市民生社區（中華路）站明天系統開通租借，全縣66處站點全部到位，希望突破每個月使用8萬輛次的目標。

縣府2017年開發YouBike服務，苗栗市、頭份市及竹南鎮各設10個站點，民間捐贈在頭份市昌隆廣場1個站點，今年1月苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉，各新設5處站點，並在苗栗市、頭份市及竹南鎮加密擴充5點，明天會全部開通。

縣府工務處指出，YouBike 66個站點，相關資訊可至官網 https://www.youbike.com.tw/region/miaoli/ ，或下載官方APP（YouBike1.0）查詢，希望可以達到每個月8萬輛次使用的目標，下周並將會勘在苑裡鎮、竹南鎮原有車柱旁，加設YouBike2.0車柱，方便與台中市、新竹市連線使用。

YouBike 新竹 苗栗縣

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