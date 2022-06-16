YouBike苗栗66站點明天到位 上看每月8萬輛次使用
苗栗縣苗栗市、頭份市．竹南鎮各加密擴充5處YouBike站點，最後一站頭份市民生社區（中華路）站明天系統開通租借，全縣66處站點全部到位，希望突破每個月使用8萬輛次的目標。
縣府2017年開發YouBike服務，苗栗市、頭份市及竹南鎮各設10個站點，民間捐贈在頭份市昌隆廣場1個站點，今年1月苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉，各新設5處站點，並在苗栗市、頭份市及竹南鎮加密擴充5點，明天會全部開通。
縣府工務處指出，YouBike 66個站點，相關資訊可至官網 https://www.youbike.com.tw/region/miaoli/ ，或下載官方APP（YouBike1.0）查詢，希望可以達到每個月8萬輛次使用的目標，下周並將會勘在苑裡鎮、竹南鎮原有車柱旁，加設YouBike2.0車柱，方便與台中市、新竹市連線使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言