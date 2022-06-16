龜殼花侵門踏戶從腳邊爬過 苗議員黃月娥：太恐怖了

苗栗縣近來大雨不斷，縣府消防局半個月就接獲241件捕蛇通報，一些民眾懷疑與雨勢把蛇趕出來，議員黃月娥的胞妹在泰安鄉住家旁，就發現龜殼花從腳邊爬過，直呼太恐怖了！

縣府農業處研判蛇類在住家或住家附近活動頻繁，應該與天氣逐漸炎熱有關，指出蛇類喜歡居住在水邊的環境，本性不致怕水，根據消防局捕蛇通報，今年6月1日至15日共有241件捕蛇勤務，去年同期237件，僅略增4件。

黃月娥說，住家附近有竹林、草叢，6月2日妹妹在屋房的茶桌，突然感覺腳邊怪怪的，才發現龜殼花從腳邊爬過，還好沒有咬人，妹妹嚇得發抖，趕緊撒農藥、除草，防止蛇類再來。

苗栗市高苗里長王士章於6月14日一早，也接到里民通報家裡有蛇，他趕緊到場協助，發現1條龜殼花在垃圾桶內，牠因被膠帶纏身，掙扎發出聲響，造成屋主恐慌。

農業處指出，蛇類許多人避而遠之，認為會攻擊人恐慌心理，相反地，人不是蛇的食物，人的體型完勝蛇類，人才是蛇類最害怕的動物，見到人最多只有威嚇，並不想與人正面交鋒，大多是逃之夭夭。