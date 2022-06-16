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疫情攪局又虧損連連 通霄鎮立游泳池今夏不開放了
苗栗縣通霄鎮立游泳池因COVID-19疫情影響，上月初貼公告「暫停對外營運」，最終因疫情未趨緩，且虧損連連，鎮公所原預計暑假開放泳池，只能喊卡了；這棟鎮民親水遊憩的公有場所，現在設施閒置、周邊雜草叢生，猶如蚊子館。
通霄鎮立游泳池2年前獲得體育署補助，重新修繕過濾系統，整理大池設施等，希望提供鎮民安全戲水場所，以及學校優質的教學場地；去年委外經營，一年收取100多萬元權利金，但去年因缺水，再加上COVID-19疫情影響，整年營業額不到10萬，業者只能關門止損。
通霄鎮公所表示，今年原本想繼續委外管理，持續辦理招標，業者僅需負擔管理，水電費由鎮公所負責，但相關業者仍興趣缺缺，只好先讓游泳池關門，每月派員巡視整理。
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