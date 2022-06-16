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他反坤輿掩埋場試運轉質疑放水 苗栗縣政府駁斥
時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天上午召開「拒絕黑心掩埋場，坤輿滾出龍昇村」記者會，揭露坤輿在桃園租用地磅，規避環評做法，明顯是苗栗縣政府放水護航；對此，苗栗縣政府環保局駁斥，一切依法審查，核准坤輿公司試營運計畫。
宋國鼎說，去年底至今年初的試運轉計畫，使用了兩座地磅站，一座在龍昇村的全亞冠科技，另一座則是位在坤輿門口，蓋在農地上，按照法規應該納入坤輿的開發範圍；為了規避地磅站是應納入開發範圍進而必須環評的爭議，坤輿在桃園蘆竹租借了地磅站，與坤輿公司的距離高達80公里，車程超過1小時。
坤輿試運轉的廢棄物，在桃園完成過磅再經過1個小時的車程才送到苗栗。宋國鼎質疑，如何查核監督？如何確保廢棄物的種類與重量與申報聯單相符？苗栗縣政府對於坤輿試運轉的審查，根本是蓄意護航坤輿公司的脫法行為。
到場參加記者會的龍昇村長陳吳滿玉說，坤輿掩埋場就在龍昇村置高點，下方就是龍昇大潭，是500多甲農地灌溉水源，苗栗縣政府讓村民引以為生的農田，背負整個開發事業的汙染風險。
苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳表示，地磅站主要目的是要確實掌握數量，只要是符合經濟部檢驗合格的地磅，即具有第3公正方資格，雖是租用方式，但仍在合法範疇。
坤輿公司經理王則表示，掩埋場入口由地主設置的地磅，因地目問題怕衍生後續麻煩，公司才捨近求遠的租用其他公正第3方的地磅。
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