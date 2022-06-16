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疫情退燒？ 桃園各社區醫療採檢站服務人數不到百人

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市醫療採檢站人數下降，不過昨天社區接種站還是有不少長者排隊打莫德納疫苗。記者鄭國樑／攝影
桃園市醫療採檢站人數下降，不過昨天社區接種站還是有不少長者排隊打莫德納疫苗。記者鄭國樑／攝影

桃園衛生局統計，連日COVID-19新增確診65歲以上占比都在10%以下，全市染疫率約16.53%，顯示疫情並未升高，希望大家能提高疫苗接種率強化防疫。

衛生局長王文彥表示，截至6月14日，桃園市5歲以上全年齡第1至第3劑疫苗接種率為六都之冠。其中5至11歲接種率70.3%，較上周增加8.4 %，也比新北、台北市高；另外，經由安排入校集中接種後，12至17歲第3劑接種率已大幅上升至39.2%。

而65歲至74歲長者第3劑接種率達77.1%，75歲以上者長者第3劑接種率也達68.5%，鼓勵符合資格者踴躍接種，持續提高各年齡層疫苗覆蓋率，加強保護力。

王文彥指出，桃園於昨天和明、後天開設26處社區接種站，提供長者第4劑莫德納疫苗接種專案，滿65歲以上長者（原住民族55歲以上），距離接種第3劑已滿5個月即可接種第4劑，請長者踴躍接種。

王文彥說，桃園各社區醫療採檢站使用人數持續遞減中，14日開設5站總服務量能再創新低，其中看診365人、PCR採檢486人，平均每站服務人數皆低於百人，市府後續將觀察需求變化，下周研議是否再調整服務站點或時段。

莫德納疫苗 桃園 衛生局

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桃園26社區接種站 服務長者打1至4劑莫德納疫苗

桃園長者15至18日 可到26接種站打莫德納1~4劑

桃園疫情趨勢顯著下降 衛生局長：保留11處社區採檢站

社區採檢站需求降 桃園將裁2站及調整開站時段

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