全台首架自製飛機出自他手 龍華校友捐千萬助後輩圓夢

龍華科技大學昨日舉辦傑出校友應天華系列特展，紀念應天華成功製造我國第1架民間自行設計的飛機「龍翔號」；應天華赴美事業有成後，捐贈母校千萬成立圓夢基金，幫助許多擁有夢想及創意的學弟妹，學校也成立「圓夢講堂」，不僅做為授課、講演場地，也盼傳承應天華冒險犯難的精神。

應天華是龍華科大前身龍華工專機械科第4屆校友，也是學校第8屆傑出校友。他年少不喜死K書本，卻熱愛航空設計事業，夢想自行研製飛機，在校期間曾參加全國航空競賽獲獎，代表學校遠赴荷蘭領獎，並獲得該校創辦人孫法民資助旅費，赴多個國家參訪航空事業增廣見識。

畢業後，應天華繼續獲得孫法民資金，成功製造出我國第1架民間自行設計製造的飛機「龍翔號」，在1978年試飛成功，並於當年第6屆總統就職日時作為獻禮。

「龍翔號」因為在台灣航空史上有其特殊意義，後來捐贈給桃園國際機場航空科學館陳展；2015年桃園機場為了擴建第3航廈與滑行道將航科館拆除，原有館藏和室外陳列的18架展示機移往桃園軍用機場暫存。

去年初桃園航空城計畫開始實質開發，桃園軍用機場展開施工，存放10多架飛機陸續歸還軍方或轉贈大專院校，龍華科大獲悉後，立即爭取將「龍翔號」移至學校，並規畫「龍華圓夢講堂」陳列「龍翔號」等歷史文物，回顧珍貴的歷史記憶。