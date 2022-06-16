苗栗縣府再次核准坤輿90天試運轉 反坤輿自救會抗議

立委洪申翰與反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫等，上午在立法院舉行記者會。譴責苗栗縣政府在爭議未解、行政訴訟未判決情況下，同意坤輿掩埋場試運轉，放行廢棄物汙染龍昇村的土地。洪申翰表示，苗栗縣府同意坤輿試運轉，就是同意廢棄物被倒進龍昇村，特別是坤輿掩埋場爭議20年，20年前的設備設施到底能否使用，會不會破損增加土地被汙染的風險，也是讓人質疑。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫表示，前天知道苗栗縣府再次核准坤輿90天的試運轉，真的感到非常憤怒和遺憾。並強調自救會已決議會守護家園，絕不允許坤輿破壞良田、汙染水源，自救會絕對抗爭到底。

隨後，洪申翰列舉苗栗縣府和坤輿的四大罪狀：一、坤輿應該做環評，卻沒做過環評。二、門口水泥建物有辦公使用事實，坤輿卻不斷跳針否認。三、坤輿地點在苗栗地磅卻設在桃園，聲稱是「鄰近」地磅。四、爭議未解、行政訴訟未解前，苗栗縣府就通過試運轉許可。