南瓜節綠色隧道美景不再 提前採收讓活動夭折

苗栗縣造橋鄉的南瓜節特色活動，連續3年碰上疫情來攪局，今年舉行開幕後又因連日大雨，導致南瓜隧道瓜果爭豔的美景不再，這兩天已開始提前派人採收瓜果，讓原預計到6月20日才會結束活動的美意也夭折。

造橋鄉推出南瓜節已近20年，是當地特色產業和休閒觀光一大賣點，前年因疫情將活動延長為1個月，藉由拉長時段讓人潮分流；去年5、6月則因爆發疫情而喊停；今年舉辦的南瓜節，不再因疫情取消，但期間遇上梅雨，整整下了一周大雨，即使瓜藤根部有鋪蓋防水布，仍難以抵擋雨後大太陽的曝曬，瓜藤紛紛枯萎，綠意盎然的綠色南瓜隧道已不復存在。