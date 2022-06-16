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南瓜節綠色隧道美景不再 提前採收讓活動夭折

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
5月開幕時龍昇社區南瓜隧道內，綠意盎然瓜果爭豔。記者吳傑沐／翻攝
5月開幕時龍昇社區南瓜隧道內，綠意盎然瓜果爭豔。記者吳傑沐／翻攝

苗栗縣造橋鄉的南瓜節特色活動，連續3年碰上疫情來攪局，今年舉行開幕後又因連日大雨，導致南瓜隧道瓜果爭豔的美景不再，這兩天已開始提前派人採收瓜果，讓原預計到6月20日才會結束活動的美意也夭折。

造橋鄉推出南瓜節已近20年，是當地特色產業和休閒觀光一大賣點，前年因疫情將活動延長為1個月，藉由拉長時段讓人潮分流；去年5、6月則因爆發疫情而喊停；今年舉辦的南瓜節，不再因疫情取消，但期間遇上梅雨，整整下了一周大雨，即使瓜藤根部有鋪蓋防水布，仍難以抵擋雨後大太陽的曝曬，瓜藤紛紛枯萎，綠意盎然的綠色南瓜隧道已不復存在。

造橋鄉農會總幹事彭森華表示，南瓜節通常都是為期一個月，5月14日熱鬧開幕後，原預計延後到6月20日才會採收，讓遊客能多一個例假日前往遊玩觀賞，但天公不作美，龍昇湖及牛奶故鄉兩處活動場地的南瓜，90%的瓜藤都已枯萎，只能提前採收。他說，觀賞用南瓜成熟採收後仍具觀賞價值，存放1年也不會腐爛，但被大雨淋過後的瓜果，則會縮短存放時限。

龍昇社區打造的南瓜隧道，因連日大雨後太陽曝曬，瓜藤均已枯萎。記者吳傑沐／攝影
龍昇社區打造的南瓜隧道，因連日大雨後太陽曝曬，瓜藤均已枯萎。記者吳傑沐／攝影
龍昇社區打造的南瓜隧道內，瓜果爭豔的美景不再。記者吳傑沐／攝影
龍昇社區打造的南瓜隧道內，瓜果爭豔的美景不再。記者吳傑沐／攝影

疫情 梅雨 農會

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