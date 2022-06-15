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近20多年未整修 楊梅幸福公園10月完成整建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
市議員涂權吉日前邀集相關單位會勘幸福公園整建。圖／市議員涂權吉提供
市議員涂權吉日前邀集相關單位會勘幸福公園整建。圖／市議員涂權吉提供

桃園楊梅區的幸福公園為新榮及高榮里居民時常運動休閒場域，不過當地僅2籃球場、簡易體健設施及溜滑梯，因安全意識抬頭，公園的溜滑梯安檢不通過，因此市議員涂權吉爭取600萬元經費，由楊梅區公所協助改善更新，預計今年10月底完工。

位在楊梅電延路188巷口、電延路及188巷口10弄所形成的三角形區域面積約700平方公尺，涂權吉指出，幸福公園為當地附近唯一公園，先前不僅路面不平，公園內的滑梯設施更是幼兒園廢棄搬過去的，當地民眾反映設施不足，因此爭取經費全面改善，將增設遊具設施。

楊梅區公所農經課表示，將拆遷目前的遊具及體健設施，並增設兒童組合遊具、鞦韆、共融式翹翹板、轉杯、搖搖樂及體健設施，並在遊戲區及體健區分別鋪設200公分及140公分的地墊

高榮里長陳秀雲指出，公園維持約20多年都沒有翻修，當初遷移別里的遊具設施也是里上花費小額工程款來執行的，目前工程已開始動工，並圍起柵欄及劃設地面線路，居民都相當期待能盡快完成，有更舒適的空間。

農經課表示，此工程預計90個工作天完成，不過天氣因素仍可能會影響，工程也於6月10日開始動工，預計今年10月底能完工，並花費市府補助約600萬元經費整建。

楊梅區幸福公園目前已圍起柵欄動工，增設遊具。圖／陳秀雲提供
楊梅區幸福公園目前已圍起柵欄動工，增設遊具。圖／陳秀雲提供

溜滑梯 幼兒園 桃園

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