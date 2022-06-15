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醫療設備升級、設長照據點 新湖口鄉衛生所落成啟用

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
湖口鄉衛生所舉辦完工啟用典禮，新建大樓醫療設備升級，未來將設長照據點。記者王淑君／攝影
湖口鄉衛生所舉辦完工啟用典禮，新建大樓醫療設備升級，未來將設長照據點。記者王淑君／攝影

新竹縣繼新埔鎮衛生所於本月初新建落成，湖口鄉衛生所也在今天舉辦完工啟用典禮。湖口鄉衛生所新建大樓獲中央及縣府補助經費逾5千萬打造，為地上4層樓建物，未來將連結社區照顧服務資源，成為當地照護關懷長者的長照服務平台。

新竹縣衛生局指出，湖口鄉衛生所原設立於湖口鄉公所內，建築廳舍老舊狹小，隨著人口增長及時代變遷，硬體設施無法提供民眾完善的醫療保健服務，因而新建。

衛生所新址位於新興重劃區，緊鄰新竹縣政府警察局新湖分局，由衛生局向中央爭取「前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫」，獲中央補助經費3千709萬元及縣府配合款1千686萬元，總計逾5千萬元建造。

湖口鄉衛生所新建大樓總樓地板面積383坪，為地上4層樓建物。一樓為醫療保健服務區，包含掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等；二樓為日間照顧中心，可容納30名長者日照服務；三樓為行政辦公區，規畫醫護及行政人員辦公室及小型會議室等，四樓則為檔案室。

湖口鄉衛生所護理長劉玉芬說，新衛生所與之前相比至少大2倍以上，新建大樓功能符合無障礙設施規範及高齡友善服務動線，空間較以往明亮，尤其掛號櫃台、候診室、診療室及接種室等，各方面都將友善診療服務大幅提升。

出席啟用典禮的國民健康署組長李嘉慧表示，湖口鄉衛生所落成，未來也將成立長照服務B級據點日間照顧中心，透過提升在地衛生所資源，盼能提供民眾更好的長照服務，未來地方如有任何需求，中央也將持續給予協助。

新竹縣副縣長陳見賢親臨剪綵儀式，除感謝中央提供總經費近1.1億元，支持新建新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓外，他認為偏鄉長輩還是需要衛生所醫療資源，希望鄉親都能獲得更優質的醫療服務。

湖口鄉衛生所新建大樓總樓地板面積383坪，為地上4層樓建物，今落成啟用。圖／縣府提供
湖口鄉衛生所新建大樓總樓地板面積383坪，為地上4層樓建物，今落成啟用。圖／縣府提供

衛生所 新竹 長照

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