桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台 12家銀行上線

桃園市政府地政局今天在市政會議提出航空城安置戶優惠融資貸款平台專題報告，鄭文燦市長視訊聽取報告後，強調為保障航空城居民的居住權益，市府推動「航空城十大優惠加碼方案」，讓安置戶順利重建家園。

10大優惠加碼方案包括：建物補償評點調整、發放安置重建補助費、提供多元安置方案、規畫差額減輕措施、優先搬遷獎勵機制、自願優先搬遷獎勵機制、提供中繼住宅及租屋媒合平台、成立安置搬遷服務小組協助重建、安置街廓土地彈性增配機制，並成立安置融資服務平台。其中市府與銀行合作建置「安置戶優惠融資貸款平台」，提供優惠房屋貸款及土地、建築融資貸款方案，6月22日上線。

鄭文燦指出，桃園航空城自2020年11月辦理土地公告徵收，隔年5月、7月分別辦理優先區及其他區地上物公告徵收，陸續發補償費，第1階段建物補償費及救濟金已發超過85%，優先區地上物已大致完成拆遷，公共工程去年11月起由航空城工程處陸續開工，預計明年第1季完工。

鄭文燦說，航空城計畫區第1階段自願優先搬遷申請棟數4185棟，占「其他區」建築63%，當中99%達成自願優先搬遷條件，由地政局及民航局自今年3月起辦理騰空點交會勘，4月底依照會勘結果發補償費。航空城目前正進行選配地階段，未來將積極落實「航空城十大優惠加碼方案」，並將各銀行貸款資訊公開於「安置戶優惠融資貸款平台」網站供民眾查詢，減輕航空城安置戶貸款成本負擔。

地政局長蔡金鐘表示，考量航空城計畫範圍內的居民有重建房屋或購買安置住宅的貸款需求，為協助減輕居民負擔，市府成立「安置戶優惠融資貸款平台」6月22日上線，已有12家金融機構加入平台，綜整各家銀行貸款方案，提供航空城安置戶低利貸款、免開辦費及免綁約等優惠專案，也提供安置戶多元方案、諮詢管道及各家金融機構貸款方案試算等服務，期盼秉持居民權益最大化的原則，透過多元貸款方案減輕民眾負擔。

蔡金鐘說，航空城安置以「一里一安置（就近安置）」及「先建後遷」為原則，符合條件的建物所有權人或住戶，可選配安置街廓自建住宅，或選購（租用）並遷入政府興建之安置住宅。因此，安置戶優惠融資貸款主要分為房屋貸款及土地建築融資貸款兩類，房屋貸款年限最長30年，而土地、建築融資貸款年限原則上最長5年，並將配合中央銀行政策規定、貸款利率調整及主管機關最新業務規範等，定期更新實際貸款條件。